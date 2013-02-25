به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک اروپایی در وین در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر اظهار داشت: اخضر الابراهیمی در تلاش برای اجرای یک توافقنامه میان مخالفان و دولت سوریه است تا در راستای آن آتش بس در این کشور برقرار شود.

وی افزود: این طرح تنها یک ماده دارد و در آن بر لزوم توقف خشونتها در راستای حل سیاسی بحران سوریه تاکید شده است.

این منبع دیپلماتیک با اشاره به دیدارهای ابراهیمی با مقامات سوری و دیگر کشورها، اظهار داشت: وی در این دیدارها بر توقف خشونتها و آتش بس تاکید جدی دارد و این هدف را به طور مشخص دنبال می کند.

وی افزود: البته در مرحله بعد از برقراری آتش بس ، موافقت تمامی جریانها برای گفتگو با دولت سوریه موضوعی پیچیده و دشوار است.