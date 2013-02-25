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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

منابع دیپلماتیک خبر دادند:

طرح یک ماده‌ای اخضر الابراهیمی برای برقراری آتش‌بس در سوریه

طرح یک ماده‌ای اخضر الابراهیمی برای برقراری آتش‌بس در سوریه

یک منبع دیپلماتیک اروپایی اعلام کرد: فرستاده سازمان ملل به سوریه در تلاش برای اجرای توافقنامه ای یک ماده ای در راستای برقراری آتش بس در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک اروپایی در وین در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر اظهار داشت: اخضر الابراهیمی در تلاش برای اجرای یک توافقنامه میان مخالفان و دولت سوریه است تا در راستای آن آتش بس در این کشور برقرار شود.

وی افزود: این طرح تنها یک ماده دارد و در آن بر لزوم توقف خشونتها در راستای حل سیاسی بحران سوریه تاکید شده است.

این منبع دیپلماتیک با اشاره به دیدارهای ابراهیمی با مقامات سوری و دیگر کشورها، اظهار داشت: وی در این دیدارها بر توقف خشونتها و آتش بس تاکید جدی دارد و این هدف را به طور مشخص دنبال می کند.

وی افزود: البته در مرحله بعد از برقراری آتش بس ، موافقت تمامی جریانها برای گفتگو با دولت سوریه موضوعی پیچیده و دشوار است.

کد مطلب 2005759

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