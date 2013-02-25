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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

اخضر الابراهیمی تاکید کرد:

لزوم گفتگوی معاذ الخطیب با دولت سوریه/ مشکل اصلی تغییر موضع مخالفان است

لزوم گفتگوی معاذ الخطیب با دولت سوریه/ مشکل اصلی تغییر موضع مخالفان است

اخضر الابراهیمی در گفتگو با شبکه راشا تودی اظهار داشت: در صورتی که بحران سوریه از طریق سیاسی و به صورت مسالمت آمیز حل نشود، این کشور به سوی ویرانی پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اخضر الابراهیمی"، در گفتگو با شبکه راشاتودی به آخرین سوالات خبرنگار این شبکه درباره حل بحران سوریه پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره انجام مذاکرات مستقیم میان "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف ملی مخالفان سوری و "بشار اسد" اظهار داشت: گفتگوی معاذ الخطیب با دولت سوریه ضرورت دارد و این گفتگو حتما نباید میان وی و اسد برگزار شود. من معتقدم هر روز تعداد بیشتری از مردم و ناظران سیاسی متوجه این مسئله می شوند که بحران سوریه از طرق نظامی قابل حل نیستو باید به راه حل سیاسی روی آورد. البته به ثمر نشستن تلاشهای سیاسی نیز به مذاکرات نیاز دارد. من معتقدم انجام مذاکرات میان یک هیات به نمایندگی از دولت و یک هیات به نمایندگی از مخالفان ضرورت دارد.

وی افزود: البته مشکل اصلی این است که مخالفان هر پنج دقیقه می گویند با بشار اسد گفتگو نمی کنیم، مشکل این است.

الابراهیمی با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار کنونی حاکم بر سوریه افزود: در شرایط کنونی راه حلی برای بحران پیگیری نمی شود اما ضروری است که این راه حل اجرایی شود. بحران سوریه تنها از طریق سیاسی قابل حل است و در غیر این صورت این کشور به سوی ویرانی پیش می رود.

 

کد مطلب 2005838

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