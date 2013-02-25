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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

بازگشت بزرگترين ناكام المپيك؛

رضا يزداني در رقابتهاي جام تختي به ميدان مي رود

رضا يزداني در رقابتهاي جام تختي به ميدان مي رود

رضا يزداني بزرگترين آزادكار ناكام ملي پوش ايران در بازيهاي المپيك 2012 لندن با توجه به بهبودي مصدوميتش با حضور در جام تختي به دنياي قهرماني باز مي گردد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا یزدانی كه در يك قدمي رسيده به فينال وزن 96 كيلوگرم المپيك لندن اسير مصدوميت نابهنگام شد و در عين شايستگي از دستيابي به مدال بازماند، با انجام اقدامات درماني و تمرينات سبك، از رقابتهاي جام جهاني به تمرينات جدي و حرفه اي خود باز مي گردد.

به همين منظور رضا يزداني براي شرکت در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برزگسالان و رسيدن به دونبده تيم ملي در رقابتهای جهانی 2013 بايد در مسابقات بین المللی جام تختی شرکت کند.

گفته مي شود کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نيز با موافقت با اين تصميم حضور رضا یزدانی که در حال حاضر دوران توانبخشی و بازسازی اولیه را پشت سر می گذارد را بلامانع دانسته و اعلام كرده او مي تواند در رقابت های "بیـن المللی جام جهان پهلوان تختی" و همچنين فرآیـند انتخـاب تیـم مـلی حضور يابد.

ضمنا رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی اردیبهشت ماه سال 92 برگزار می شود.

کد مطلب 2005780

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