به گزارش خبرنگار مهر، «مهمانی امت احمد(ص)» امسال بیش از آنکه شبیه یک مراسم رسمی باشد، رنگ و بوی یک مهمانی واقعی را دارد؛ مهمانیای که مردم خود میزبان و مهمان آن هستند و هر گروه بخشی از برنامه را برعهده گرفته است.
از پخت غذاهای محلی و پذیرایی گرفته تا اجرای سرود، فعالیتهای قرآنی، برنامههای کودک و نوجوان و ارائه خدمات فرهنگی، مجموعههای مردمی از شهرستانهای مختلف کردستان در این جشن حضور پیدا کردهاند.
حضور مردم بیجار، قروه، دلبران و دیگر شهرستانها در کنار مردم سنندج، جلوهای از مشارکت گسترده مردمی را رقم زده است؛ مشارکتی که در آن هرکس به اندازه توان خود برای برگزاری این مهمانی قدمی برداشته است.
آنچه این جشن را متفاوت کرده، همین نقشآفرینی مردم است؛ یک نفر غذا میپزد، دیگری پذیرایی میکند، گروهی سرود اجرا میکنند و عدهای نیز با فعالیتهای فرهنگی و قرآنی به استقبال خانوادهها میروند.
چهارمین دوره «مهمانی امت احمد(ص)» در شرایطی برگزار میشود که این رویداد طی سالهای گذشته از یک جشن مناسبتی فراتر رفته و به یک رویداد فرهنگی و مردمی در کردستان تبدیل شده است.
محور اصلی این اجتماع، میلاد پیامبر اکرم(ص) و تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان است؛ مفهومی که این بار نه تنها در سخنرانیها، بلکه در حضور و مشارکت مردم از نقاط مختلف استان دیده میشود.
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