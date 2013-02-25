به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ولید المعلم"، وزیرخارجه سوریه در دیدار امروز خود با "سرگئی لاوروف" در مسکو اظهار داشت: دولت سوریه برای گفتگو با تمامی جریانهای مخالف سوری حتی گروههایی که سلاح به دست دارند، آمادگی دارد.

وی افزود: در ماههای اخیر گروههای مسلح به صورت نامشروع از 28 کشور جهان وارد سوریه شده و در کنار مخالفان علیه دولت نبرد می کنند.

در این دیدار لاوروف با هشدار درباره پیامدهای ویرانگر ادامه بحران کنونی در سوریه تاکید کرد: دمشق نباید تسلیم اقدامات تحریک آمیز مخالفان در راستای مانع تراشی برای حل سیاسی بحران شود.