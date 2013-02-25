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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

ولید المعلم:

حضور گروههای مسلح از 28 کشور جهان در سوریه/ دولت با مخالفان مسلح نیز گفتگو می‌کند

حضور گروههای مسلح از 28 کشور جهان در سوریه/ دولت با مخالفان مسلح نیز گفتگو می‌کند

وزیرخارجه سوریه در دیدار با همتای روس خود اظهار داشت: دولت سوریه آمادگی گفتگو با تمامی جریانهای مخالف حتی گروههای که سلاح به دست گرفته اند را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ولید المعلم"، وزیرخارجه سوریه در دیدار امروز خود با "سرگئی لاوروف" در مسکو اظهار داشت: دولت سوریه برای گفتگو با تمامی جریانهای مخالف سوری حتی گروههایی که سلاح به دست دارند، آمادگی دارد.

وی افزود: در ماههای اخیر گروههای مسلح به صورت نامشروع از 28 کشور جهان وارد سوریه شده و در کنار مخالفان علیه دولت نبرد می کنند.

در این دیدار لاوروف با هشدار درباره پیامدهای ویرانگر ادامه بحران کنونی در سوریه تاکید کرد: دمشق نباید تسلیم اقدامات تحریک آمیز مخالفان در راستای مانع تراشی برای حل سیاسی بحران شود.

کد مطلب 2005979

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