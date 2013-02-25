به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش دومین همایش سیاست های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید در تهران به خبرنگاران گفت: قیمت نیم سکه بهار آزادی در اجرای طرح پیش فروش سکه را 632 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام پیش فروشی نیز کمی بیشتر از یک میلیون و 250 هزار تومان خواهد بودف ضمن اینکه اجرای این طرح برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده است.

وی در مورد قیمت سکه ها در طرح پیش فروش گفت: قیمت‌هایی که اعلام کردم ممکن است تا چند روز آینده با توجه به روند قیمت طلا تغییراتی نیز داشته باشد. قیمتها با اجرای این طرح قطعی است و چنانچه قیمت سکه در بازار افزایش یابد، همه آن متعلق به فرد حریدار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی نرخ سکه ها در طرح پیش فروش را بالا در نظر نگرفته و این نرخها باعث افزایش قیمت سکه در بازار نخواهد شد؟ گفت: خیر، این نرخها قیمت سکه در بازار را بالا نمی برد و چنانچه قیمت سکه ها در بازار افزایش یابد، بانک مرکزی برای کاهش آن اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر افرادی از خرید سکه منصرف شدند می توانند پول خود را دریافت کنند، البته فعلا سودی به این افراد تعلق نمی گیرد.

بهمنی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد نرخ سود بانکی و افزایش آن در بسته سال 92 گفت: در مورد نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار باید تصمیم گیری کند، البته بانک مرکزی گزارش آن را به شورا خواهد برد. با توجه به تورم 28.7 درصد در پایان دی ماه، ایجاد می کند که نرخ سود نیز تغییر کند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد برنامه های مرکز مبادلات ارزی گفت: روند افزایش تزریق ارز در اتاق مبادلات را خواهیم داشت، یعنی به نیازهای واردکنندگان به بخشهای خدماتی در این مرکز پاسخ خواهیم داد تا دیگر نیازی به مراجعه به بازار نباشد، ضمن اینکه از واردکنندگان درخواست می‌کنیم خریدهای خود را از کشورهایی انجام دهند که با آنها مراوده تجاری داریم.

وی یکی از اهداف بانک مرکزی را تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم به چند قلم کالا مانند گندم، جو، نهاده های دامی و دارو ارز مرجع بدهیم مابه تفاوت آن را تامین خواهیم کرد.

بهمنی ادامه داد: در نهایت ما یک نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهیم داشت و اگر بخواهیم به چند قلم کالا ارز مرجع اختصاص بدهیم از محل خزانه مابه التفاوت آن را جبران خواهیم کرد، به هر حال ارز مرجع حذف نمی شود و آن را برای چند قلم کالا حفظ خواهیم کرد.

وی در پایان در مورد طرح ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی، گفت: در حال حاضر در حال کار بر روی این طرح هستیم و هرگاه به نتیجه قطعی برسد، آن را اعلام خواهیم کرد.