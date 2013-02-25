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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

قربانی اعلام کرد:

شعب عرضه کننده پیش فروش سکه افزایش یافت/ آغاز فروش از صبح فردا

شعب عرضه کننده پیش فروش سکه افزایش یافت/ آغاز فروش از صبح فردا

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، از افزایش 200 شعبه عرضه کننده سکه پیش فروشی دور جدید خبر داد و گفت: از فردا سه شنبه، پیش فروش سکه به متقاضیان در 1200 شعبه بانک تجارت انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی با اعلام برنامه ریزی برای جهت خدمات رسانی بهتر به هموطنان در طرح پیش فروش سکه که از فردا سه شنبه در شعب بانک تجارت آغاز می شود، گفت: تعداد شعب بانک تجارت از 1000 شعبه به 1200 شعبه افزایش یافته است.

مدیراداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به آغاز دوره جدید پیش فروش سکه از سه شنبه هشتم اسفندماه با عاملیت بانک تجارت، افزود: در این دوره هر فرد بالای 18 ساله می تواند 5 سکه تمام بهار آزادی و یا 10 نیم سکه را پیش خرید نماید.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در طرح پیش فروش سکه با سررسید 6 ماهه را 12 میلیون و 500 هزار ریال و هر قطعه نیم سکه را 6 میلیون  و 320هزار ریال عنوان کرد و افزود: جهت خدمات رسانی بهتر به هموطنان شعب بیشتری به ارائه خدمت در این طرح خواهند پرداخت.

کد مطلب 2006351

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