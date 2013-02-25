بازیکنان آرسنال باید سرزنش شوند نه "آرسن ونگر"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در هفته‌های اخیر به خاطر نتایج ضعیفی که کسب کرده زیر بار شدید انتقادات قرار گرفته است.

"میکل آرتتا" در گفتگو با سایت باشگاه آرسنال اظهار داشت: شاید دلیل نتایج ضعیف ما عصبی بودن تیم باشد. گاهی اوقات مثل بازی با بلکبرن اوضاع بر وفق مراد شما نیست. وقتی به آمار بازی با بلکبرن نگاه می‌کنید واقعا شگفت‌زده می‌شوید که چطور بازی را نبرده اید.

هافبک اسپانیایی آرسنال در ادامه اظهار داشت: مردم بازی را در خانه تماشا می‌کنند می‌گویند این شکست یک فاجعه بوده است. اما اگر شما بازی را بررسی کنید و ببینید که آنها چطور بازی را بردند، باورنکردنی است و به نظر یک اتفاق می‌رسد.

آرتتا اظهار داشت: گاهی اوقات اشتباه به دلیل کمبود تمرکز روی می دهد. یا اگر بازیکن اول دچار اشتباه شد بازیکن بعدی نباید دوباره اشتباه کند. اما به نظر می‌رسد این اتفاقات در تیم ما روی می‎دهد. تیم‌های دیگر از هرکدام از این اشتباهات نهایت بهره را می‌برند و تیم ما از این حیث امتیازات بسیاری را از دست داده است.