سرمربی تیم تکواندو ملی حفاری ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر، افزود: سلیمانی و داودی دو مربی ما به دلیل مشکلات شخصی شب قبل از مسابقات به اهواز برگشتند، من هم سه هفته از سوی سازمان لیگ محروم بودم به همین دلیل از فدراسیون خواستیم اجازه دهد یکی از نفرات تیم را به عنوان مربی معرفی کنیم تا بتوانیم مسابقات این هفته را به انجام برسانیم ولی سازمان لیگ موافقت نکرد.

وی ادامه داد: در نهایت با مدیرعامل تیم موضوع را در میان گذاشته و تصمیم براین شد که تیم را به اهواز برگردانده و به طور کلی از لیگ کناره گیری کنیم و از ادامه مسابقات انصراف دهیم.

جشن‌ساز در خصوص حضور درمسابقات سال آینده هم گفت: این به جلسات هیات مدیره و مدیرعامل بستگی دارد که چه تصمیم اتخاذ شود. ولی در کل باید گفت فدراسیون و سازمان لیگ با تیمی که از سال 83 در لیگ حضوری فعال دارد و بسیاری از ملی پوشان دیروز و امروز حضور در این تیم را تجربه کرده اند، مناسب نبود.

سرمربی ملی حفاری در خصوص دلایل کسب نتایج ضعیف در این تیم پرستاره گفت: ما نفرات خوبی در ابتدای فصل جذب کردیم و انتظار رسیدن به سکو هم داشتیم ولی آسیب دیدگی فرزاد عبدالهی و کوروش رجلی در ابتدای فصل خیلی به تیم ما لطمه زد. مشکلت داوری هم بخش دیگری از دلایل این نتایج بود، ضمن اینکه برخی بازیکنان تیم ما در برخی مواقع برابر انتظار ظاهر نشدند.

تیم تکواندو ملی حفاری در مبارزات یک هفته مانده به پایان رقابت های لیگ برتر حضور پیدا نکرد تا تیم های مس کرمان و شهرداری ورامین سه امتیاز بی دردسر کسب کنند.

