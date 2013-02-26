ضرورت برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم كالا در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر منصوری صبح سه‌شنبه در جلسه كمیسیون تنظیم بازار شهرستان دیر اظهار داشت: نظارت ویژه و مستمر در بازار از سوء استفاده و افزایش قیمت جلوگیری می‌كند و مردم با آسایش خرید خود را انجام می‌دهند.

وی اضافه كرد: مسئولان تنظیم بازار با كنترل و نظارت در ایام نوروز سعی كنند روند بازار را به صورت مطلوب اداره كنند تا مردم به‌ویژه مسافران نوروزی خاطره خوشی از بازار این شهرستان داشته باشند.

کمبودی در كالاهای مورد نیاز مردم در بازار احساس نمی‌شود

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان دیر نیز گفت: وضعیت موجود بازار در این شهرستان مطلوب است و كالاهای مورد نیاز مردم در بازار از نظر فراوانی موجود است و كمبودی احساس نمی شود.

راشد خاكباز افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم كالا و بازارچه مرزی كالای ملوانی از سوی بخش خصوصی با نظارت این اداره از نیمه دوم اسفندماه در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان كرد: احداث جایگاه دائمی عرضه كالاهای مواد پروتئینی ومیوه وتره بار برای تنظیم بازار در این شهرستان ضرورت دارد.

خاكباز اضافه كرد: جلسات هفتگی برای بررسی و نظارت برقیمت ها در آستانه نوروز به صورت مستمر تشكیل می شود.

