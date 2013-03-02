سرقت فرش در پوشش مراکز قالیشویی/ هشدارهای مهم پلیس آگاهی به شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایانی سال ایرانیان بر اساس رسمی قدیمی به خانه تکانی می پردازند. چند سال قبل که آپارتمان نشینی هنوز مد نشده بود، ایرانیان فرش ها را در پشت بام یا حیاط خانه می شستند اما طی سال های اخیر این کار به مراکز قالیشویی سپرده شده است. این مراکز با تبلیغات روزنامه ای و یا پخش تراکت در شهر به دنبال جذب مشتری در این ایام هستند. اما از سوی دیگر برخی تبهکاران که همیشه به دنبال فرصتی برای اقدامات مجرمانه خود هستند از این فرصت استفاده کرده و در پوشش مراکز قالیشویی به سرقت قالی های شهروندان می پردازند.

هر ساله در روزهای پایانی سال پرونده های مشابه ای در این زمینه در پلیس آگاهی تشکیل می شود . آنها بدون توجه به هشدار هایی که پلیس و کارشناسان می دهند باز هم بدون تحقیق و بر اساس آگهی هایی این مراکز در روزنامه ها فرش های خود را به آنها می سپارند. این مالباخته پس از شکایت ادعا می کنند وقتی با آگهی مرکز قالیشویی در روزنامه روبرو شدیم تصور کردیم فعالیت آنها قانونی است.

شرکت هایی که زود تعطیل می شود

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در این رابطه به مهر گفت: در روزهای پایانی سال برخی شهروندان فرش های خود را برای شستن به قالیشوئی ها می سپارند که این موضوع باعث شده برخی تبهکاران با توزیع انواع آگهی های تبلیغاتی در کمین شهروندان باشند. این تبلیغات به صورت پخش کردن برگه های است که تنها یک شماره در آن ذکر شده است.

وی افزود: این شرکتها در تبلیغات خود هیچ اشاره ای به آدرس کارگاه قالیشویی خود نمی کنند. برخی شرکتها با اجاره دفتر با اجاره ماهیانه بالا و تهیه اسناد جعلی، در این ایام به فعالیت پرداخته و پس از جمع آوری فرش های شهروندان با تعطیل کردن دفتر فرار می کنند. اعلام قیمت های پایین از سوی این تبهکاران ، ترفندی برای فریب مردم است.

این مقام انتظامی به شهروندان هشدار داد: برای گرفتار نشدن در دام این مجرمان، از شرکتهای قالیشویی که آگهی هایشان در روزنامه ها چاپ می شود، استفاده کنید، زیرا اغلب مدارک این گونه شرکتها کنترل می شود. البته تاکید می کنم چاپ آگهی در روزنامه ها دلیلی برای تایید فعالیت همه شرکتها نیست.

فرش روی دیوار کوتاه نیاندازید

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: برخی هموطنان پس از شستن فرشهای خود، آن را برای خشک شدن روی دیوار یا پشت بام قرار می دهند که ممکن است مورد سرقت قرار گیرند. به همین دلیل توصیه می شود فرش را در مکانی قرار دهید که به کوچه و خیابان مشرف نباشد.

سرهنگ محمدیان هشدار داد: شهروندان هنگام تحویل فرش ها به نمایندگان قالیشویی ها، کارت شناسایی آنها را به دقت بررسی کنند .همچنین مشخصات ظاهری آنها را نیز همراه با شماره پلاک خودرو یادداشت کنند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، پلیس بتواند مجرمان را شناسایی و دستگیر کند.

وی ادامه داد: شهروندان برای اطمینان بیشتر از صحت فعالیت این شرکتها، از اتحادیه قالیشویان نیز استعلام کنند.شرکتهایی که از طریق اتحادیه مجوز فعالیت می گیرند موظف به رعایت ۱۷ بند هستند. به عنوان نمونه باید دارای دفتر یا کارخانه با مجوز فعالیت تجاری باشند،کارمندان و رئیس شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند و آزمایش سلامت نیز داشته باشند. از لحاظ فنی هم باید اصول مربوطه را به طور حرفه ای رعایت کنند.

خسارت فرش مفقودی پرداخت می شود

یک کارشناس در این رابطه می گوید : در برخي آگهي ها به مردم وعده اعلاشوري و سفيدشوري داده مي شود كه اين اصطلاحات، براي جذب مشتري است؛ چرا كه شست و شوي فرش ها با استفاده از مواد شوينده معمولي يا پودر صابون و بستگي به نوع فرش صورت مي گيرد. فرش هاي ماشيني با يك شيوه و فرش هاي دستباف هم بر اساس نوع شان (ابريشم، تبريز،كاشان)رنگ آميزي متفاوت خواهد بود. حال اگر مردم از شست و شوي فرش هايشان ناراضي باشند مي توانند با اتحاديه تماس بگيرند تا اگر فرش احتياج به شست وشوي مجدد داشت بار ديگر شسته شود. اين در حالي است كه اگر بر اثر غفلت كاركنان فرش مفقود هم شده باشد پس از بررسي هاي كارشناسي از سوي كارشناسان اتحاديه و بر اساس فاكتور خريد، تا۹۰ درصد قيمت فرش به صاحب آن بازگردانده مي شود.

میرزایی می گوید: برخي از مردم مي گويند كه مدتي پس از تحويل فرش هايشان به قاليشويي ها، متوجه پوسيدگي ريشه ها يا بخشي از فرش ها ( فرش هاي معمولي) شده اند كه اين مشكل هم به خاطر استفاده از مواد هيدرو پركلرين و از سوي كارگران غيرحرفه اي در شركت هاي غيرمجاز بروز مي نمايد. يكي از مشكلات اساسي مردم در واگذاري فرش ها و قالي ها به قاليشويي هاي غيرمجاز نيز همين است.

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گزارش : محمد غمخوار