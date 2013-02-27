به گزارش خبرگزاري مهر، سیدحسن حسینی اظهار داشت: در دیدار با مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یزد مقرر شد در راستای تحقق اهداف دو سازمان تفاهم نامه‌ای در راستاي تأمین رفاه عمومی شهروندان امضا شود.

وي‌،‌ برنامه‌ریزی در زمينه گسترش فرهنگ ورزش عمومی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های متعدد در پارک‌ها، برنامه ریزی براي گسترش ورزش بانوان در پارک طوبی و اطلاع رساني در زمينه نگهداری فضاهای سبز شهر را از برنامه‌های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد از دیگر اقدامات مؤثر برای گسترش فرهنگ و ارتقا سلامت روانی اجتماع از سوی این سازمان را فرهنگ‌سازی براي جذب کمک خیران به توسعه فضای سبز شهر یزد و ایجاد مرکز فرهنگی در پارک‌ها دانست.

حسینی در مورد هم‌افزایی و تعامل روزافزون این سازمان با سازمان پارک‌ها و فضاهای سبز در راستای گسترش فرهنگ در فضاهای عمومی شهری نيز قول مساعد داد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضا ی سبز شهرداری یزد نیز در این دیدار بر اهمیت فرهنگ صحیح در استفاده از فضاهای سبز شهری و گسترش فرهنگ ورزش‌های عمومی در پارک‌های یزد تأکید کرد.

محمد صفدرپور، خواستار همکاری هر چه بیشتر این دو سازمان به منظور اجرایی شدن پیشنهادات ذکر شده و برنامه‌ریزی در مورد یکسان‌سازی و ارائه خدمات و فعالیت‌های فرهنگی در ایام نوروز شد.

وی با اشاره به جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) که در پارک کوهستان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بتوانیم در اعیاد مختلف شاهد برگزاری اینگونه جشن‌ها در پارک‌های شهر یزد باشیم.