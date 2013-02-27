نماینده یزد: اجازه ندهیم محدودیت در مجلس حاکم شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا تابش نماینده مردم یزد در بیان اخطار قانون اساسی طبق اصل 69 قانون در خصوص محدود کردن حضور عکاسان تصویر برداران در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: در اصل 69 قانون آمده که مذاکرات علنی مجلس باید از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم گزارش شود.

وی گفت: همچنین طبق اصل 39 قانون اساسی نیز قوانین نباید با روح قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

تابش ضمن تایید اخطار احمد توکلی نماینده تهران گفت: فعالیت عکاسان و تصویر برداران باید مثل رادیو و تلویزیون درجلسه علنی آزاد باشد.

وی خطاب به ابوترابی گفت: اجازه ندهیم محدودیت درمجلس حاکم شود و مردم باید در یک فضای آزاد در جریان قوانین مصوب و اقدامات نمایندگان قرار بگیرند.

تابش با بیان اینکه نباید کاری انجام دهیم که با روح قوانین مغایرت داشته باشد، گفت: اگر استناد شما تنها به واژه ها در قانون اساسی باشد، در قانون آمده رادیو و تلویزیون و روزنامه رسمی تنها باید گزارشات مجلس را به اطلاع مردم برساند و اگر فردا یک طرحی بیاید که در آن حضور خبرنگاران محدود شده باشد شما می توانید بگویید چون در قانون این واژه نیامده قابل تصویب است.

وی گفت: خود عکس یک رسانه است و در بسیاری از موراد تاثیر آن از هزار صفحه مطلب بیشتر است.

وی همچنین خطاب به ابوترابی گفت: مجلس را دچار یک مخمصه نکنید تا آبرویش نزد افکار عمومی برود.