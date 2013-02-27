110 فقره سرقت در استان قزوین کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری‌نسب در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان‌های استان قزوین با تشکیل چند کارگروه تخصصی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات فنی، مأموران انتظامی شهرستان بویین‌ زهرا سه سارق سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند که متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب 15 فقره سرقت سیم برق معترف شدند.



فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: با تلاش ماموران شهرستان البرز چهار سارق سیم برق نیز دستگیر شدند و 19 فقره از این نوع سرقت کشف و ضبط شد.



جعفری‌نسب دستگیری یک سارق و کشف 13 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن را از دیگر اقدامات پلیس در شهرستان البرز برشمرد و اضافه کرد: مأموران پاسگاه کورانه قزوین نیز روز گذشته با دستگیری دو سارق داخل خودرو موفق به کشف 16 فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان شدند.



به گفته فرمانده انتظامی استان قزوین ماموران کلانتری 12 قزوین در دو روز گذشته با دستگیری چهار سارق سابقه ‌دار 14 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم آن را کشف کردند.



جعفری‌نسب گفت: در اقدامی دیگر با تلاش مأموران کلانتری 13 قزوین دو سارق داخل خودرو دستگیر شدند و 12 مورد سرقت قطعات و لوازم خودرو در این شهرستان کشف شد.



این مسئول همچنین دستگیری یک سارق سابقه‌دار و کشف چهار مورد سرقت قطعات خودرو توسط مأموران کلانتری 11 قزوین را از دیگر اقدامات پلیس این شهرستان در دو روز گذشته اعلام کرد.



فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در شهرستان آبیک نیز مأموران انتظامی این شهرستان یک سارق داخل خودرو را دستگیر و سه مورد از این نوع سرقت را کشف کردند.



جعفری‌نسب همچنین از دستگیری چهار سارق اماکن خصوصی در شهرستان بوئین زهرا خبر داد و افزود: با دستگیری این سارقان 9 فقره سرقت اماکن خصوصی و یک فقره سرقت قطعات خودرو کشف شد.



این مسئول دستگیری یک سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره و کشف چهار مورد از این نوع سرقت توسط مأموران کلانتری 17 قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در هفته جاری برشمرد.













