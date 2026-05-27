۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

دستگیری ۶ سارق و ۲ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز در حمیدیه

اهواز ـ فرمانده انتظامی حمیدیه از دستگیری چهار سارق توسط مأموران کلانتری ۱۱ و همچنین دو سارق دیگر توسط پاسگاه گمبوعه خبر داد که متهمان به سه فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عبدولی از اجرای طرح برخورد با سارقان خبر داد و گفت: در این راستا، مأموران کلانتری ۱۱ موفق به دستگیری چهار سارق شدند و همچنین دو سارق دیگر توسط پاسگاه گمبوعه دستگیر شدند که متهمان به سه فقره سرقت اعتراف کردند.

وی افزود: در اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، ماموران پلیس آگاهی، کلانتری ۱۱ و پاسگاه گمبوعه با رصد اطلاعاتی مشترک، موفق به کشف چهار قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز شد و در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی حمیدیه همچنین تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۱ در پی دستگیری یک نفر از عاملان فروش قرص‌های روان‌گردان، تعداد سه هزار و ۵۵۰ عدد قرص کشف کردند.

