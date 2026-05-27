دستگیری ۶ سارق و ۲ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عبدولی از اجرای طرح برخورد با سارقان خبر داد و گفت: در این راستا، مأموران کلانتری ۱۱ موفق به دستگیری چهار سارق شدند و همچنین دو سارق دیگر توسط پاسگاه گمبوعه دستگیر شدند که متهمان به سه فقره سرقت اعتراف کردند.

وی افزود: در اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، ماموران پلیس آگاهی، کلانتری ۱۱ و پاسگاه گمبوعه با رصد اطلاعاتی مشترک، موفق به کشف چهار قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز شد و در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی حمیدیه همچنین تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۱ در پی دستگیری یک نفر از عاملان فروش قرص‌های روان‌گردان، تعداد سه هزار و ۵۵۰ عدد قرص کشف کردند.