درخواست بازاریان و خانواده شهدا از رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، ساعت 8 و 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با تمامی مسئولان قضایی برای بازدید دو روزه از استان گلستان وارد فرودگاه گرگان شدند. البته در این سفر برای اولین بار سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری رئیس قوه را همراهی نکرد که دلیل آن هنوز مشخص نشده است.

هواپیمای حامل آملی لاریجانی همان هواپیمایی است که رئیس جمهور و رئیس مجلس هم برای سفرها از آن استفاده می کنند ولی این بار دو هواپیما مسئولان قضایی را به استان منتقل کردند. یکی رئیس قوه و معاونان و دیگری روسای سازمانهای قضایی را منتقل کردند. رئیس قوه قضائیه بعد از ورود به فرودگاه در مورد برنامه های سفرش با خبرنگاران صحبت کرد و بعد هم حال و احوال پرسی با مسولان استانی در نهایت همگی به سمت گلذار شهدا حرکت کردند.

رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی پس از ادای دین به مقام والای شهدا به سمت سالن جهاد گرگان جرکت کردند تا با خانواده های شهدا دیدار داشته باشند ولی این دیدار همزمان با بازاریان و اصناف همراه بود.

2 درخواست ایثارگری از رئیس قوه قضائیه

ابتدا رئیس بنیاد شهید استان گلستان پشت تریبون رفت و بعد از تشکر از تمامی مدیران کشوری و استانی و تشکر از استاندار و مسئولان قضایی و خوش آمدگویی گفت: این استان 17 هزار شهید و جانباز و آزاده دارد و در یک سال می تواند 200 یادواره شهدا برگزار کند. همچنین 8 هزار جلد کتاب و 2 هزار سند از شهدا هم منتشر کرده ایم ولی دو درخواست داریم. اول اینکه دفتر حمایت از ایثارگران قوه قضائیه فعال شود و دوم اینکه ستاد دیه این استان در مورد ایثارگران فعالیت بیشتری داشته باشد.

درخواست بازاریان از رئیس قوه قضائیه

بعد نوبت به رئیس اصناف و بازاریان استان گلستان رسید که با اعلام اینکه 40 هزار واحد صنفی با 296 اتحادیه در سطح استان فعال هستند گفت: از رئیس قوه قضائیه می خواهیم که کمیته حمایت از سرمایه گذاری را تقویت کنند. در ضمن امنیت هم مهمترین مورد است که باید سرمایه گذاران امنیت سرمایه هم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیرون سالن مراسم صندوقی همانند صندوقهای رای روی میزی قرارداشت تا مردم درخواستهای خود را داخل صندوق بیاندازند.