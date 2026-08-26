کیوان سروش‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی نونهالان استان با حضور ۵۷ کشتی‌گیر مستعد از شهرستان‌ها و مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در شهر سی‌سخت برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در اوزان مختلف برگزار شد و کشتی‌گیران نونهال برای کسب عناوین برتر استانی و به دست آوردن جواز حضور در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور به روی تشک رفتند.

دبیر هیئت کشتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سطح مطلوب این دوره از مسابقات تصریح کرد: حضور کشتی‌گیران مستعد و رقابت نزدیک آنها نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان در رده‌های پایه است و برگزاری چنین مسابقاتی نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعدادهای کشتی دارد.

سروش‌مقدم گفت: نفرات برتر این رقابت‌ها پس از ارزیابی عملکردشان برای حضور در ترکیب تیم منتخب استان و اعزام به رقابت‌های کشوری انتخاب خواهند شد.

وی همچنین از میزبانی شهر سی‌سخت قدردانی کرد و گفت: برگزاری مناسب مسابقات با همکاری مجموعه ورزش و جوانان و هیئت کشتی، شرایط مطلوبی را برای رقابت نونهالان استان فراهم کرد.