ایران با وجود جنگ، سرافراز ایستاد؛ اختیارات استانداران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، اسکندر مومنی، وزیر کشور ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای نیروهای مسلح، امنیتی و انتظامی، دانشمندان، دانش‌آموزان و همه شهدای کشور اظهار کرد: آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب داریم و یاد شهدای بزرگوار دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهید رئیسی و همچنین شهدای خراسان جنوبی را گرامی می‌داریم.

وی همچنین با اشاره به هفته دولت، یاد شهدای دولت در استان از جمله شهید خطیب و شهید کاظمی را گرامی داشت و افزود: در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) قرار داریم که این ایام را تبریک عرض می‌کنم.

وزیر کشور با تبریک روز کارمند به کارکنان دولت، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: به همه کارمندان عزیز دولت خداقوت و تبریک عرض می‌کنم.

مومنی در ادامه خطاب به مردم خراسان جنوبی گفت: خدمت مردم فرهیخته، مؤمن، بافرهنگ، پرتلاش، سختکوش و فهیم خراسان جنوبی عرض سلام و ادب و احترام دارم.

وی با قدردانی از حضور مسئولان استان، استاندار، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، روحانیون شیعه و سنی، مدیران کل، فرمانداران، شهرداران و بخشداران، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی را نیز نمایندگانی فهیم، پرتلاش و مؤثر توصیف کرد.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در خراسان جنوبی گفت: حقیقتاً کارهای بسیار خوبی در استان صورت گرفته است که مسئولان استان به آنها اشاره کردند.

بهره‌برداری از ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت

مومنی در ادامه با ارائه آماری از پروژه‌های هفته دولت در کشور اظهار کرد: در مجموع حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور در ایام هفته دولت افتتاح می‌شود که برای اجرای آنها بیش از ۷۳۴ همت اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها عمدتاً پروژه‌های دولتی هستند و در کنار آنها ۳۵۴ همت پروژه کاملاً بخش خصوصی نیز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که برای حدود ۶۲ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وزیر کشور با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته تصریح کرد: این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که ما در یک سال و چند ماه گذشته درگیر نبردی نابرابر و جنگ تحمیلی ناجوانمردانه بوده‌ایم؛ اما چرخ سازندگی، چرخ تلاش و چرخ زندگی از حرکت نایستاد.

مومنی ادامه داد: در کنار رزمندگان و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی که جانانه ایستادند، همه ارکان کشور نیز به وظایف خود ادامه دادند.

وزیر کشور، در ادامه سخنان خود در نشست شورای اداری خراسان جنوبی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر با ایستادگی همه ارکان نظام و همراهی مردم به پیروزی رسید، گفت: با وجود خسارت‌های واردشده، ایران سرافراز ایستاد و امروز در نشست‌های بین‌المللی، عزت و احترام ایران کاملاً آشکار است.

مردم در دوران جنگ احساس بی‌دولتی نکردند

وی با اشاره به نقش مردم و مسئولان در عبور از شرایط جنگی افزود: در کنار نیروهای مسلح، همه دست‌اندرکاران و مردم پای کار بودند و مردم احساس بی‌دولتی نکردند؛ چراکه دولت را همواره در کنار خود می‌دیدند.

مومنی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم هیچ مشکلی نبود یا گرانی و مشکلات وجود نداشت، اما با همت مدیرانی که در این سالن حضور دارند و همه عزیزانی که در رده‌های مختلف مدیریتی کشور فعالیت می‌کنند، اجازه ندادیم کمبودی در کشور ایجاد شود.

وزیر کشور با مقایسه شرایط ایران با برخی کشورها در دوران کرونا گفت: من در اوایل دوران کرونا از نزدیک در برخی کشورها حضور داشتم و دیدم که قفسه فروشگاه‌ها خالی شده و کمبود شدید کالا وجود داشت، اما در ایران با همت همه مسئولان، کمبود و قحطی نداشتیم.

وی تأکید کرد: جنگ خسارت و مشکل دارد و ما نیز مشکلاتی داشتیم، اما کالاهای اساسی و زندگی جاری مردم دچار اختلال نشد.

توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند نیاز خراسان جنوبی را تأمین کند

مومنی با اشاره به آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ اظهار کرد: در تأمین سوخت و انرژی نیز با وجود آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها وارد شد، تلاش شد نیاز مردم تأمین شود.

وی با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی در خراسان جنوبی گفت: گزارش خوبی از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان ارائه شد و بیش از ۲۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر کشور افزود: درباره میزان مصرف برق استان نیز سؤال کردم که اعلام شد حدود ۳۰۰ مگاوات است؛ بنابراین اگر پروژه‌های نیمه‌تمام انرژی خورشیدی به پایان برسد، صرفاً انرژی خورشیدی می‌تواند پاسخگوی نیاز استان باشد.

مومنی تصریح کرد: میزان قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور در تمام دوران جنگ در میدان بود

وزیر کشور با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در صحنه مدیریت کشور در دوران جنگ گفت: رئیس‌جمهور محترم در تمام دوران جنگ در صحنه بودند و حداقل دو بار در شرایطی که ما در جلسه بودیم، بدون اطلاع قبلی وارد اتاق شدند و در جریان امور قرار گرفتند.

وی ادامه داد: وزرا، مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران کل، رؤسای ادارات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران نیز همگی پای کار ملت بودند.

تفویض اختیار؛ یکی از عوامل موفقیت در جنگ

مومنی یکی از دلایل موفقیت کشور در عبور از شرایط جنگی را تفویض اختیار دانست و گفت: بخشی از این تفویض اختیار در اختیار دولت بود و بخشی نیز نیازمند قانون بود که در مجلس یا سران قوا مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: زمانی که به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان رهنمودهای بسیار خوبی داشتند و درباره تفویض اختیار به استانداران تأکید کردند و فرمودند این موضوع از شعارهای بسیار خوب دولت چهاردهم است و باید دنبال شود.

استانداران باید اختیارات بیشتری داشته باشند

وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در زمینه تفویض اختیار کافی نیست، گفت: وقتی معتقدیم استاندار رئیس‌جمهور در استان است، باید اختیارات لازم به او واگذار شود و فرماندار نیز در شهرستان به عنوان محور کار باید اختیار کافی داشته باشد.

مومنی ادامه داد: سیستم اداری ما بسیار پیچیده و سنگین است و بخشی از این مشکل در کوتاه‌مدت با تفویض اختیار به استانداران، وزارتخانه‌ها و رده‌های مشابه آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها قابل حل است.

وی با اشاره به آثار تفویض اختیار در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بسیاری از کالاهایی که در گمرکات و بنادر مانده بود، با استفاده از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تفویض اختیار به استانداران ترخیص و وارد چرخه زندگی مردم شد.

مومنی افزود: اگر این تفویض اختیار نبود، بسیاری از کالاهایی که چندین سال در گمرک مانده بودند همچنان باقی می‌ماندند، اما با سرعت ترخیص شدند و راه‌های جدیدی نیز برای تسهیل امور باز شد.

سیاست همسایه‌محوری در کنار تفویض اختیار

وزیر کشور با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه گفت: ما با ۱۵ کشور همسایه مرز زمینی یا آبی داریم و سیاست همسایه‌محوری و منطقه‌محوری در کنار تفویض اختیارات، پاسخ داده است.

وی افزود: در همین ایام استانداران چندین سفر به استان‌های مرزی کشورهای مقابل داشتند و متقابلاً نیز سفرهایی به کشور ما انجام شد؛ خراسان جنوبی نیز در این زمینه فعال بوده و سفرهای متقابل متعددی انجام شده است.

دولت اهتمام ویژه‌ای به خراسان جنوبی دارد

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت توجه ویژه‌ای به خراسان جنوبی دارد، گفت: من حرف آخر را اول می‌زنم؛ دولت اهتمام خاص و ویژه‌ای به خراسان جنوبی دارد.

وی افزود: واقعاً کارهای خوبی در استان صورت گرفته است، اما قبول داریم که متناسب با نیازها و عقب‌ماندگی‌های موجود، همچنان فاصله زیادی داریم.

وزیر کشور تصریح کرد: وقتی به پشت سر نگاه می‌کنیم، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اما وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مردم عزیز این استان حق بیشتری بر گردن ما دارند و باید بیش از این اعتبار و امکانات برای خدمت به مردم فهیم، فرهنگی، پرتلاش، سختکوش و کم‌ادعای خراسان جنوبی اختصاص دهیم.

خراسان جنوبی از امن‌ترین استان‌های کشور است

مومنی خراسان جنوبی را دارای مرزهایی امن و ظرفیت‌های قابل توجه دانست و گفت: این استان از امن‌ترین استان‌های کشور و دارای امن‌ترین مرزهاست.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های دقیق، خراسان جنوبی در سال‌هایی که در نیروی انتظامی حضور داشتم، پایین‌ترین نرخ جرم را در کشور داشت؛ البته ممکن است امروز یکی دو رتبه جابه‌جا شده باشد.

وزیر کشور با اشاره به فرصت‌های موجود در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این استان فرصت‌های بی‌بدیلی دارد و خوشحال شدم که در این استان دولت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مجموعه‌های مختلف دست به دست هم داده‌اند و برای توسعه استان تلاش می‌کنند.

راه‌آهن خراسان جنوبی، پروژه‌ای ملی برای اتصال ایران به اروپا و آسیای میانه است

وزیر کشور با تأکید بر اینکه راه‌آهن مهم‌ترین اولویت زیرساختی خراسان جنوبی است، گفت: تکمیل این پروژه، استان را از بن‌بست خارج کرده و زمینه اتصال شبکه ریلی ایران به آسیای میانه، اروپا و مسیرهای بین‌المللی تجارت و ترانزیت را فراهم می‌کند.

مومنی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برای من بسیار خوشایند بود که ببینم مرز ماهیرود در کمتر از دو دهه توانسته به نقطه‌ای برسد که حدود ۵۰ درصد کل ترانزیت، صادرات و واردات افغانستان از این مرز انجام شود.

وی افزود: این نشان می‌دهد دولت و بخش خصوصی در استان دست به دست هم داده‌اند و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده‌اند. سرمایه‌گذارانی شناسایی و جذب شده‌اند و پروژه‌هایی نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وزیر کشور با اشاره به یکی از طرح‌های افتتاح‌شده در سفر به خراسان جنوبی گفت: یکی از این پروژه‌ها در فاز نخست برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

زیرساخت؛ مقدمه توسعه خراسان جنوبی

مومنی با تأکید بر بهبود شاخص‌های استان نسبت به گذشته گفت: شرایط استان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده، اما همچنان کارهای زیادی روی زمین مانده است؛ به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها.

وی راه‌آهن را مهم‌ترین اولویت زیرساختی خراسان جنوبی دانست و گفت: حتماً گزارش این سفر و اولویت‌های استان را به رئیس‌جمهور و هیئت دولت ارائه خواهم کرد.

وزیر کشور افزود: بدون تردید زیرساخت مقدمه هر پیشرفت و توسعه‌ای است و خوشبختانه پروژه راه‌آهن استان آغاز شده و حدود ۳۸ درصد پیشرفت دارد؛ بنابراین پروژه‌ای نیست که بخواهیم آن را از صفر شروع کنیم.

راه‌آهن خراسان جنوبی؛ مسیر تازه تجارت ایران

مومنی تصریح کرد: اگر راه‌آهن خراسان جنوبی به نتیجه برسد، استان از بن‌بست خارج و به شبکه سراسری راه‌آهن متصل می‌شود و حتی ظرفیت بین‌المللی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر از سمت پاکستان نیز مسیر ریلی وجود دارد، اما به دلیل تفاوت در استانداردها، بار در مرز میرجاوه تخلیه و مجدداً بارگیری می‌شود. در سفر اخیر به پاکستان نیز توافق‌هایی انجام شد و اگر این مسیر به نتیجه برسد، ظرفیت آن وجود دارد که قطار از این مسیر به آسیای میانه و اروپا حرکت کند.

وزیر کشور گفت: تبادل کالا، تجارت و ترانزیت می‌تواند از این مسیر انجام شود و به همین دلیل، پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی یک پروژه ملی است که برای کشور نیز آورده زیادی خواهد داشت و می‌تواند تحول اساسی در اقتصاد مردم استان ایجاد کند.

۲۵۱ همت ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مومنی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به من ارائه شد، ۲۰۲ مجوز بی‌نام با ظرفیت ۲۵۱ همت در استان تهیه شده است.

وی توضیح داد: در مجوزهای بی‌نام، ظرفیت‌ها و پروژه‌ها شناسایی و مجوز آنها اخذ می‌شود تا سرمایه‌گذار بر اساس میزان سرمایه، تخصص و علاقه خود یکی از پروژه‌ها را انتخاب و اجرا کند.

وزیر کشور افزود: از مجموع ۲۰۲ مجوز بی‌نام، ۸۸ مجوز با حجم سرمایه‌گذاری ۵.۵ همت به بخش خصوصی واگذار شده و عملیات آنها آغاز شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰۰ بسته سرمایه‌گذاری با ظرفیت ۲۱۱ همت تهیه شده که تاکنون ۵۸ بسته با حجم سرمایه‌گذاری پنج همت به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

مومنی این اقدامات را شروعی خوب برای استان دانست و گفت: این شتاب، شروع بسیار خوبی است، اما وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، نزدیک به ۱۰۰ همت ظرفیت دیگر وجود دارد که باید برای فعال کردن آن تلاش بیشتری انجام شود.

احیای ۲۳۵ واحد تولیدی راکد

وزیر کشور یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان‌ها را احیای واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد و گفت: واقعاً انسان از اینکه واحدی با همه زحمات و کمبود منابع راه‌اندازی شود و پس از مدتی راکد بماند، مکدر می‌شود.

وی افزود: در خراسان جنوبی از مجموع ۵۷۰ واحد تولیدی راکد، ۲۳۵ واحد احیا شده است که این اقدام جای تقدیر دارد.

مومنی ادامه داد: البته بخشی از واحدهای تولیدی نیز کاملاً راکد نیستند، بلکه با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ به عنوان مثال واحدی که ظرفیت تولید ۳۰ واحد را دارد ممکن است با ۱۰ واحد فعالیت کند.

وی گفت: از مجموع ۷۵۸ واحد تولیدی زیرظرفیت، ۳۹۳ واحد به ظرفیت نهایی خود بازگشته و افزایش ظرفیت پیدا کرده‌اند که این نیز اقدام ارزشمندی است.

تلاش برای بازگشت واحدهای تملک‌شده توسط بانک‌ها

وزیر کشور با اشاره به چهار واحد تولیدی در تملک بانک‌ها گفت: از این چهار واحد، یک واحد به چرخه فعالیت بازگشته و امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی، استاندار و مجموعه دادگستری استان، زمینه بازگشت سایر واحدها نیز فراهم شود.

مومنی افزود: وقتی یک واحد تولیدی به تملک بانک درمی‌آید، یعنی نتوانسته تعهدات خود را انجام دهد و باید کمک شود تا با در نظر گرفتن تسهیلات یا روش‌های مناسب، امکان پرداخت بدهی و بازگشت واحد به چرخه تولید فراهم شود.

وی همچنین گفت: از ۱۹ پروژه متوقف‌شده به دلیل مسائل حقوقی، معارضان، مسائل زیست‌محیطی و موارد مشابه، ۱۸ پروژه فعال شده است.

خراسان جنوبی در چند شاخص اقتصادی در جمع استان‌های برتر

مومنی با اشاره به ارزیابی عملکرد استان گفت: عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان در زمینه بسته‌های سرمایه‌گذاری رتبه سوم، در شناسایی نواحی خالی از مجوز رتبه اول و در احیای واحدهای تولیدی رتبه چهارم کشور را دارد.

وزیر کشور تصریح کرد: در مجموع شاخص‌هایی که بیان کردم، خراسان جنوبی رتبه دوم کشور را به دست آورده است که عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از مجموعه مدیران استان گفت: به همه دست‌اندرکاران و مسئولان استان، نمایندگان مجلس، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دستگاه قضایی خداقوت جانانه عرض می‌کنم؛ این موفقیت محصول کار مجموعه نظام است.

سلام رئیس‌جمهور به مردم خراسان جنوبی

مومنی همچنین گفت: آقای دکتر پزشکیان سلام خود را به مردم عزیز، فهیم، بافرهنگ و شهیدپرور خراسان جنوبی ابلاغ کردند.

وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین به مدیران استان سلام رساندند و از تلاش‌های آنان قدردانی کردند.

افق سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی باید فراتر از مرزهای مستقیم باشد

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، فرصت‌های آن سوی مرزهاست.

مومنی اظهار کرد: ما از دیپلماسی استانی و دیپلماسی همسایگی سخن می‌گوییم و باید یک گام جلوتر برویم و به دیپلماسی منطقه‌ای توجه کنیم.

وی افزود: افق دیپلماسی اقتصادی و تجاری استان نباید فقط به استان‌های همجوار محدود شود، بلکه باید کشورهای منطقه را نیز دربرگیرد.

وزیر کشور با اشاره به تجربه تاجیکستان گفت: سال گذشته به تاجیکستان سفر کردم و دیدم یکی از استان‌های ایران در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و دو شرکت بزرگ همان استان نیز در مناقصه‌ای در تاجیکستان برنده شده‌اند.

مومنی ادامه داد: تاجیکستان با ایران مرز مستقیم ندارد، اما همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت سیاست منطقه‌ای است. مدیران استان باید ظرفیت‌های کشورهای دیگر را نیز شناسایی کنند؛ کشورهایی مانند پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه که ممکن است با خراسان جنوبی مرز مستقیم نداشته باشند.

وی گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست همسایگی و منطقه‌ای است و در اولویت نخست باید از ظرفیت همسایگان مستقیم استفاده کرد، اما افق آینده باید دورتر دیده شود.

مومنی افزود: حضور شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر هم موجب ایجاد احساس غرور و خودباوری می‌شود و هم ارز وارد کشور می‌کند و به نفع اقتصاد ملی است.