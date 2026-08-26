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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

کشف ۳۸۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری قاچاق در دو استان

کشف ۳۸۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری قاچاق در دو استان

سخنگوی فراجا از کشف ۳۸۲ قبضه سلاح قاچاق و ۴۴۹۵ تیر فشنگ و دستگیری ۱۲۸ قاچاقچی در کرمان و خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: در ادامه اجرای طرح های برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیر مجاز در دو استان کرمان و خوزستان، طی ۴۸ ساعت گذشته، تعداد ۳۸۲ قبضه انواع سلاح های جنگی ( ۲۰۰ قبضه ) و شکاری ( ۱۸۲ قبضه ) قاچاق، به همراه تعداد ۴۴۹۵ تیر فشنگ کشف شد.

سخنگوی پلیس افزود: در این رابطه، تعداد ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر که پس از سیر مراحل بازجویی، در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد:امنیت مردم خط قرمز ماست و پلیس در زمینه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.

کد مطلب 6928617
مهسا حيدری توچائی

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