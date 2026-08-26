نیکزادی: خشکسالی بزرگترین مانع تولید در جامعه عشایری کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیکزادی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با تشریح وضعیت جامعه مولد عشایر استان کرمان، اظهار داشت: جامعه عشایری شمال استان کرمان با ۳۵ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر، در ۵۶ درصد از مساحت استان کرمان سکونت دارند و ۳.۵ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: عشایر امروز به عنوان «مرزداران بی‌ مرز»، ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه‌های مختلف دارند و هر سیاه‌چادر عشایری به مثابه یک پاسگاه انتظامی، یک خواستگاه فرهنگی و یک کارگاه تولیدی کوچک عمل می‌کند که نیازمند توجه ویژه و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

اقدامات و خدمات زیرساختی

این مقام مسئول با اشاره به تکالیف سازمانی اداره کل امور عشایر، بیان کرد: در هفته دولت امسال، ۱۳ پروژه در حوزه‌های آبی و خاکی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

وی گفت: همچنین در یک سال گذشته، ۸۵۰۰ تن آرد و ۳۰ هزار تن نهاده دامی میان خانوارهای عشایری توزیع شده است.

نیکزادی، در ادامه به توسعه انرژی‌های پاک اشاره کرد و افزود: تعداد ۱۳۴۴ دستگاه پنل خورشیدی قابل انتقال نیز برای بهره‌مندی عشایر از انرژی توزیع شده است.

چالش‌های زیست‌محیطی و معیشتی

مدیرکل امور عشایر شمال کرمان با تأکید بر وابستگی معیشت عشایر به دام و مرتع، تصریح کرد: نقش زنان در اقتصاد عشایری بسیار پررنگ است؛ به‌ طوری‌که ۵۰ درصد از اقتصاد این جامعه توسط زنان تأمین می‌شود؛ اما با این حال، معضل کاهش بارندگی و خشکسالی، اصلی‌ترین مانع تولید در این بخش محسوب می‌شود.

وی در خصوص اقدامات مقابله با خشکسالی خاطرنشان کرد: چهار طرح حمایتی در دستور کار قرار گرفته که شامل توزیع ۳ هزار تن نهاده، آبرسانی سیار به حجم ۱۲۰ هزار مترمکعب با استفاده از ۲۵ دستگاه تانکر، و توزیع ۳ میلیون لیتر نفت سفید و ۵۴ هزار کپسول گاز مایع میان عشایر بوده است.

مطالبات و چشم‌انداز آینده

مدیرکل امور عشایر شمال کرمان در پایان با انتقاد از ناکافی بودن تسهیلات بانکی نسبت به نیازهای جامعه هدف، گفت: مطالبات و نیازهای عشایر نسبت به گذشته تغییر کرده است و مسئولین باید متناسب با شرایط نوین این جامعه تصمیم‌گیری کنند.

نیکزادی، تأکید کرد: راز ماندگاری عشایر در مناطق عشایری، توسعه متوازن، ارتقای شاخص‌های برخورداری و حمایت همه‌جانبه از این نمونه‌های عینی اقتصاد مقاومتی است.