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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

رسانه‌ها با آفند رسانه‌ای دشمن جنایتکار را شکست می‌دهند

رسانه‌ها با آفند رسانه‌ای دشمن جنایتکار را شکست می‌دهند

اهواز- معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر خوزستان گفت: رسانه‌ها باید با آفند رسانه‌ای قوی دشمن جنایتکار را در جنگ اقتصادی شکست دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سجاد بهمئی ظهر امروز چهارشنبه در نشست تبیینی و تقدیر از اصحاب رسانه اظهار کرد: اکنون درگیر یک جنگ رسانه‌ای و روانی سخت هستیم و دشمن که در جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان به نتیجه نرسید، اکنون به دنبال جنگ اقتصادی است.

وی با بیان اینکه اهالی رسانه همواره پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند، افزود: در کنار مردم مبعوث شده، رسانه مبعوث شده هم داشتیم که روایت‌های بسیار خوبی در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر و شکستی را به دشمن تحمیل کردند.

بهمئی با تأکید بر اینکه شبکه سازی اولویت کار روابط عمومی سپاه خوزستان است، ادامه داد: قصد داریم برای روایت‌سازی قوی از ظرفیت اهالی رسانه کمک بگیریم و به همین منظور شورای رسانه‌ای تشکیل خواهد شد تا از کمک این قشر در راستای پیشبرد اهداف استفاده شود.

وی در خصوص تعامل رسانه‌ای تصریح کرد: قصد داریم شورای روابط عمومی را تشکیل دهیم تا در شرایط مختلف، روابط عمومی دستگاه‌ها و رسانه‌ها با هم‌افزایی و همدلی در جهت امیدآفرینی در خوزستان گام بردارند.

کد مطلب 6928604

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