نگاه تلخ مردم به پسته های خندان/ هر دانه پسته در قطب تولید پسته جهان 64 تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، تورم ماههای اخیر کشور به بازار پسته نیز سرایت کرده است و با افزایش روز افزون تقاضا برای این کالا قیمت این محصول در بازار آزاد روز به روز گرانتر نیز می شود هم اکنون نرخ هر کیلو پسته اکبری در کرمان که قطب تولید پسته جهان شناخته می شود 48 هزار تومان است.

این نرخ را اگر بر هر دانه پسته تقسیم کنیم در نهایت یک دانه پسته یک گرمی 64 تومان قیمت خواهد داشت.

با افزایش نرخ سایر اقلام آجیلهای شب عید هم اکنون یک کاسه آجیل بیشترین سهم ریالی را در سبد اقلام شب عید مردم را به خود اختصاص داده است این درحالی است که نرخ پسته در استانهای دیگر کشور بسیار بالاتر از کرمان است.



هر چند که الگوی عجیب تقاضای کالا در ایران در خصوص پسته نیز تکرار شده و با افزایش قیمت محصول میزان تقاضا نیز در کمال تعجب افزایش یافته است اما این افزایش تقاضا بیشتر در اقشار مرفه و متوسط جامعه به وجود آمده و قشر ضعیف تنها نگاهی تلخ به پسته های خندان مغازه های آجیل فروشی دارند.

با وجود اینکه هم اکنون پسته با نرخ 30 تا 32 هزار تومان به عنوان قیمت صادراتی محصول قرار است از سوی تولید کنندگان توزیع شود اما همچنان بخش قابل توجهی از مردم نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کنند که دلیل آن نیز محدود بودن میزان عرضه و صفهای طولانی عرضه پسته صادراتی است که در تعاونی ها و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در معرض فروش قرار گرفته است.

خبرنگار مهر در خصوص وضعیت این روزهای بازار پسته با رئیس انجمن پسته به گفتگو نشسته است.



پسته نسبت به سایر کالاها گرانتر نشده است/ انبار پسته محل نگهداری پسته است نه احتکار آن!

رئیس انجمن پسته ایران با رد افزایش قیمت پسته، گفت: پسته نسبت به سایر کالاها گرانتر نشده است.

محسن جلال پور اظهار داشت: واقعیت این است که ما اشتباه محاسباتی داریم. پسته نسبت به سایر کالاها گرانتر نشده است. هر کالایی که از سال 80 تا 91 مقایسه کنید همه کالاها به مرور و بر اساس افزایش قیمت سالیانه افزایش یافته اند اما پسته به دلیل اینکه کالایی صادراتی بوده و مدتها قیمت ارز ثابت نگه داشته شد، افزایش قیمت نداشت تا اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت پسته جهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه خود محصول پسته نیز هزینه های زیادی بر آن مترتب است، تصریح کرد: در 10 سال گذشته 17 درصد، در سال گذشته بیش از 35 درصد و در امسال بیش از 60 درصد افزایش قیمت برای تولید پسته وجود داشته است.

وی بیان داشت: اکنون هر کیلو پسته تا 26 هزار تومان برای باغدار در می آید و بنابراین قیمت 30 هزار تومان برای فروش قیمت بالا و دور از انتظاری برای فروش عمده نیست.

وی افزود: اگر پسته را با خشکبار دیگر مقایسه کنیم انتظار افزایش مجدد آن انتظار بجایی نیست ولی کاهش قیمت آن نیز میسر نیست.

ممنوعیت صادرات کمک به تحریم کنندگان بود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به دستور ممنوعیت صادرات پسته، عنوان کرد: بلافاصله پس از اعلام ممنوعیت صادرات پسته از سوی معاون اول رئیس جمهور، همه مسئولین و دست اندرکاران و دلسوزان کار را شروع کردند و خوشبختانه از همان صبح روز شنبه صادرات انجام شد و هیچ محدودیت و ممنوعیتی اعمال نشد و حتی یک ساعت هم صادرات متوقف نشد.

جلال پور افزود: با تضامین، وعده هایی که داده شد و تعهداتی که انجام شد شنبه شب با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجمع نمایندگان و نهاوندیان، توافق نامه ای را امضا کردیم که بازار داخل را تأمین کنیم و اجازه دهیم صادرات به روال قبل ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: جلسات مختلفی داشتیم و عرضه مستقیم پسته در بسیاری از استانها آغاز شد و پسته فندقی صادراتی در بسیاری از شهرهای کشور به قیمت 30 هزار تومان فروش می رود.

رئیس انجمن پسته ایران با بیان این مطلب که ما به تعهدات خود عمل کرده ایم و خوشبختانه خدشه ای به صادرات وارد نشده است، تأکید کرد: اینگونه تصمیم ها غیر از اینکه ضرر و زیان جدی به دست اندرکاران و صاحبان این کار می رساند، کشور را متضرر می کند و اعتماد عمومی را و فضای کسب و کار را و بخصوص شرایطی که ما داریم و باید در روابط بین الملل خود دقت کنیم تنها کمک به تحریم ها است و به تحریم کنندگان کمک می کند.

جلال پور خاطرنشان کرد: در پسته که رقیب اصلی ما آمریکا است بیش از همه باعث شادی و خوشحالی آنان شد چرا که بلافاصله قیمت خود را به میزان هر تن 500 دلار افزایش دادند ولی با تدبیر و همکاری که شد ممنوعیت صادرات اجرایی نشد و انشاءالله اجرا نخواهد شد.

انبار پسته محل نگهداری پسته است نه احتکار آن

رئیس انجمن پسته ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه کالایی احتکار می شود که در بازار وجود نداشته باشد، ارزاق مردم باشد یا قصد گرانتر کردن آن وجود داشته باشد، تصریح کرد: کالایی که 15 روز تا یک ماه چیده شده و 11 ماه در سال باید به دنیا صادر شود و در داخل کشور مصرف شود جایی برای نگهداری لازم دارند و از این رو بهترین مکانها انبارهای مطمئن هستند.

جلال پور اظهار داشت:30 سال است که این اتفاق می افتد و انبارهای نگهداری پسته، محل نگهداری پسته از زمان تولید تا تدریج مصرف هستند. به نظر در این قضیه سوءتفاهم بود و اکنون نیز انبارها از پلمپ درآمدند و کارشان را انجام می دهند.

وی در همین زمینه افزود: انبارهای پسته محل های نگهداری و بسته بندی و آماده سازی پسته برای بازار داخل و صادرات هستند نه محل احتکار.

اولین مبحث پسته آب است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با تأکید بر اینکه اولین مطلب پسته آب است، گفت: استفاده از آب موجود مجوزهایی بوده است که توسط دولت و مجموعه های نظام ارائه شده و باید برای آن راهکار دیده شود.

جلال پور افزود: بایستی بحث آب را چه در بهره وری بیشتر و چه در مکانیزه کردن دنبال کنیم اگر 50 درصد آبیاری باغات پسته به صورت مکانیزه و تحت فشار دربیاید ما کمبود آب را برای سالهای آتی نداریم.

رئیس انجمن پسته ایران با اشاره فضای مناسب برای تولید و بهره وری بیشتر و یکپارچه سازی مدیریت باغات، بیان کرد: پیشنهاد ما این بوده که در مناطق مختلف مدیریت 100 هکتاری را در نظر بگیریم و خرده مالکین را ملزم کنیم که در مالکیت مستقل باشند اما در مدیریت تابع مدیریتی که اتفاق می افتد باشند برای نمونه در منطقه ای در رفسنجان به عنوان پایلوت اجرا کردیم که من در جلسه ای که با وزیر جهاد داشتم ایشان از این طرح استقبال کردند و خواستند این طرح به عنوان پایلوت در چند منطقه در استان کرمان اجرا شود.

سرنوشت شرکت ملی پسته ایرانیان قابل پیش بینی بود

رئیس انجمن پسته ایران در ادامه با بیان اینکه سرنوشت شرکت ملی پسته ایرانیان قابل پیش بینی بود و ما پیش بینی کرده بودیم و اگر غیر این می شد دور از انتظار بود، تصریح کرد: از ابتدای تشکیل این شرکت ما به عنوان مخالف این طرح، نامه نوشتیم و جلساتی را برگزار کردیم و همان موقع و الان نیز اعلام می کنیم که کار تجارت و حضور در بازارهای جهانی کار دستوری، مدیریتی و دولتی نیست.

جلال پور ادامه داد: امروز شرکتهای بزرگ با مدیریت واحد و چابکی و سریع العملی می توانند بازارهای جهانی را فتح کنند شرکتی که بنا باشد گروه متعددی برایش ساعتها تصمیم بگیرند همیشه از قافله عقب خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز باید این تجربه ای برای دولتهای بعدی باشد چرا که اگر هر دولتی که سرکار می آید بخواهد چنین تصمیماتی بگیرند بسیاری از دارایی های کشور هزینه می شود و نهایتاً همین نتیجه پیش می آید.

