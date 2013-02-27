برگزاری نشست شورای عالی خلیج فارس به ریاست احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عربی و آفریقای دستگاه دیپلماسی همچنین تصریح کرد : ضرورت تأمین امنیت منطقه توسط ساکنان آن و اهتمام تاریخی جمهوری اسلامی ایران به حفظ امنیت خلیج فارس در قالب حفظ روابط دوستانه و توسعه یافته با همه کشورها از اصول همیشگی سیاست خارجی ایران طی سالهای متمادی است که این موضوع نیز مورد تاکید جلسه شورای عالی قرار گرفت .

امیر عبداللهیان افزود : اهمیت همکاری دست جمعی در ارتقاء و توسعه منطقه و تقویت پیوندها از طریق ایجاد ساز و کارهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نیز از محورهای دیگری مورد بحث و بررسی و تأکید ویژه در نشست شورای عالی خلیج فارس بود که ابتکارات جدیدی هم در این راستا مطرح گردید .

معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به وجود پدیده گرد و غبار و مشکلاتی ناشی از انتقال و انتشار ریزگردها در منطقه برای کشورها و همچنین اهمیت حفظ محیط زیست منطقه خلیج فارس و توانایی های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه که می تواند در اختیار مردم منطقه قرار گیرد، افزود : از آنجا که محیط زیست مقوله ای است که حفظ آن نیاز به تلاش و مساعی همزمان و دست جمعی کشورهای منطقه دارد . در همین راستا کمیته محیط زیست به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شورای عالی تشکیل گردید و در این نشست نیز ضرورت همکاریهای مشترک در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.

امیر عبداللهیان همچنین تقویت روابط مردمی و پیوندها و ارزشهای مشترک مردم منطقه را از مواردی دانست که همواره مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و جمهوری اسلامی ایران در این راستا دارای ظرفیتهای فراوانی در زمینه گردشگری و توریسم می باشد و در نشست شورای عالی خلیج فارس به ریاست رئیس محترم جمهور نیز لزوم فراهم آوردن شرایط مطلوب برای تردد گردشگران و ارتقای سطح خدمات به گردشگران مختلف از کشورهای منطقه مورد تاکید قرار گرفت.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان از دیگر محورهای مهم مباحث مطرح شده در شورای عالی خلیج فارس را تسهیل امور ایرانیان مقیم در خارج از کشور بویژه ایرانیان مقیم در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ذکر کرد و افزود : در این زمینه نیز دستور اکید رئیس جمهور محترم با اهتمام ویژه وزیر امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط همراه شد.

لازم به ذکر است علاوه بر حضور نمایندگان عالی دستگاههای ذیربط ، استانداران 15 استان از جمله استانهای همجوار با عراق ، استانهای جنوبی کشور ، خراسان رضوی ، فارس و اصفهان نیز به همراه سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و عراق ، در اجلاس شورای عالی خلیج فارس که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهور برگزار شد ، حضور داشتند .

