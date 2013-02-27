جشنواره تئاتر شمسه ترس مردم از تئاتر را از بین برده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره تئاتر شمسه صبح امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه با حضور رحمت امینی دبیر جشنواره، مهدی مشهور مدیر اجرایی و محمد ثابت ایمان دبیر کل جشنواره‌های شمسه در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در این نشست خبری امینی به تشریح برنامه‌های این جشنواره و معرفی داوران بخش‌های مختلف پرداخت.

امینی در ابتدای نشست با اشاره به فرایند محور بودن این جشنواره عنوان کرد: از مهرماه پروسه تولید آثار نمایشی در مناطق مختلف تهران آغاز شده است. در این جشنواره شاهد تولید آثاری هستیم که به خاطر این فرایند تولید شده اند. موضوعات شهری و تاکید بر محلات اولویت اصلی آثار شرکت کننده در این جشنواره هستند.

وی ادامه داد: جشنواره تئاتر شمسه این ترس را که تئاتر به قشر خاصی از مردم تعلق دارد از دل عموم مردم بیرون آورده و این ذهینت را اصلاح کرده است. این جشنواره توانسته برای جوانان اشتغال زایی کند. این جشنواره ضمن توجه به اهداف اجتماعی و شهری‌ شهرداری‌، محفلی برای اشتغال‌زایی دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان تئاتر درست کرده است. چندین دانش آموخته تئاتر به عنوان سرپرست تئاتر محلات مختلف انتخاب شده اند تا با مردم آن محله همکاری کنند و امیدواریم این فعالیت به عنوان الگویی در دیگر استان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز هنرهای نمایشی کاربردی تهران در شهرداری منطقه چهار خبر داد و گفت: امسال منطق چهار میزبان جشنواره تئاتر شمسه بود و با حمایت مسئولان این منطقه مرکز هنرهای نمایشی کاربردی تهران همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر شمسه راه اندازی می‌شود. کانون‌های تئاتر شهرداری از چند ماه قبل افتتاح شده که وظیفه‌شان حفظ فعالیت‌های نمایشی است.

در ادامه این نشست مهدی مشهور مدیر اجرایی و جانشین دبیر جشنواره تئاتر شمسه با ارائه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این جشنواره و توضیحاتی درباره گروه‌های شرکت کننده در این جشنواره ارائه کرد. در بخش دیگری از این نشست محمد ثابت ایمان دبیر کل جشنواره‌های شمسه به تشریح اهداف برپایی این جشنواره‌ها توسط شهرداری پرداخت.

در بخش صحنه‌ای این جشنواره شورایی مرکب از سعید پورصمیمی‌، رضا بابک و قطب‌الدین صادقی داوری آثار را برعهده دارند. در بخش نمایش‌های محیطی یا خیابانی داوری به عهده اردشیر صالح‌پور ، مریم معترف و علی پویان است و در بخش آیینی یا تعزیه نیز داوود فتحعلی بیگی و کیکاوس بالازاده‌، داوری آثار را انجام می‌دهند. مدیران برتر شهرداری، داوری بخش نگاه ویژه را انجام می‌دهند و در بخش کودک و نوجوان نیز داوری به عهده خود دانش آموزان است.

جشنواره تئاتر شمسه از دهم تا 16 اسفند ماه در تالار‌های حوزه هنری‌، تالار سوره‌، محوطه باز تئاتر شهر‌، تکیه امامزاده یحیی‌، سرای محله شمیران نو‌ برگزار می‌شود.