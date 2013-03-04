به گزارش خبرگزاری مهر، اسدلله امیری، رایزن فرهنگی افغانستان عصر روز گذشته 13 اسفندماه در دومین جشنواره تئاتر شمسه با محمدحسن خوشنویس، مدیر دفتر پژوهش های فرهنگی شهرداری تهران دیدار کرد.

وی در گفتگو با محمد حسن خوشنویس از اینکه دو گروه تئاتری برای نخستین بار در جشنواره ای از جشنواره های تئاتر ایران حضور پیدا کرده اند، ابراز خرسندی کرد و افزود: امیدوارم هرچه زودتر همکاری عمیق‌تری میان جشنواره تئاتر شمسه و سفارت افغانستان برقرار شود.

همچنین خوشنویس ابراز امیدواری کرد که سومین جشنواره تئاتر شمسه میزبان حضور گروه‌های نمایشی از شهر کابل و یا دیگر شهرهای افغانستان خواهد بود.

مدیر دفتر پژوهش‌های فرهنگی شهرداری تهران الگوی و ابتکار بچه‌های تئاتر شمسه را قابل اجرا در سایر رشته های جشنواره شمسه دانست و گفت: این حرکت می تواند به عنوان الگویی در دیگر رشته های جشنواره شمسه استفاده شود. با توجه به اینکه کشور افغانستان در زمینه خط، شعر، نویسندگی، تعزیه و هنرهای نمایشی هنرمندان و ادبیان به نامی دارد، امکان حضور این افراد در سومین جشنواره شمسه فراهم خواهد شد.



دومین جشنواره تئاتر شمسه از 10 اسفند تا 16 اسفند ماه به صورت هم زمان در حوزه هنری، محوطه باز تئاتر شهر، تکیه امام زاده یحیی و سرای محله شمیران نو برگزار می شود. آثار صحنه ای در سالن‌های سوره، مهر، ماه و اندیشه واقع در حوزه هنری، نمایش‌های خیابانی در محوطه باز تئاتر شهر، تعزیه در تکیه امامزاده یحیی و آثار بخش دانش آموزی و خانوادگی در سرای محله نو شمیران نو برای داوران و عموم مردم به اجرا در خواهند آمد.

در بخش نگاه ویژه نیز نمایش "کامنت" با کارگردانی وحید هوشمند که از سوی شهروندان تبعه افغان به اجرا درآمد که حضور تماشاگران افغانی را در این جشنواره به همراه داشت.

همچنین اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی مجلس ظهر روز گذشته 13 اسفند ماه با حضور در دومین جشنواره تئاترشمسه به تماشای تئاتر"هفت خوان" نشست.

اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی مجلس، رستم خسروانی ریاضی، رییس انجمن زرتشتیان تهران و رستم یگانگی از بزرگان زرتشی با حضور در دومین جشنواره تئاترشمسه به تماشای تئاتر "هفت خوان" نمایش زرتشتیان ایرانی نشستند.

جشنواره تئاتر شمسه از 10 تا 16 اسفند در بخش صحنه ای، خیابانی، تعزیه، نگاه ویژه و کودک و نوجوان برگزار می شود.