بررسی مکالمه تصویری رایتل در دیدار دبیر شورای فضای مجازی با آیات عظام

ديدار دبیر شورایعالی فضای مجازی با حجت الاسلام شهرستاني

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهدي اخوان بهابادي به منظور دريافت رهنمودها و توصيه هاي مراجع عظام ابتدا موفق به ديدار حجت الاسلام شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني در ايران شد که در ابتداي اين ديدار با اشاره به شكل گيري شورايعالي فضاي مجازي در 17 اسفندماه سال گذشته با تدبير و حكم مقام معظم رهبري، به تشريح جايگاه و دستاوردهاي يكساله اين شورايعالي پرداخت كه در پایان این ديدار، حجت الاسلام شهرستاني با تاكيد بر اهميت پرداخت به موضوع فضاي مجازي و اشاره به گستردگي آن و استفاده از ظرفيت اين فضا برای اشاعه معارف اهل بيت، رهنمودها و توصيه هايي را جهت ادامه فعاليت در اين حوزه ارائه کرد.

ديدار دبیر شورایعالی فضای مجازی با آيت الله سبحاني

دبیر شورایعالی فضای مجازی در ديدار با آيت الله سبحاني نیز ضمن معرفي اجمالي این شورايعالي و تشكيل جلسات آن به بيان اهميت و ضرورت همه جانبه حوزه فضاي مجازي پرداخت و خواستار بيان توصيه ها و نصايح از سوي آيت الله سبحاني شد كه در این راستا این مرجع تقلید به بيان دغدغه ها و مسائل و معضلات مرتبط در حوزه فضاي مجازي پرداخت و خواستار دقت نظر در تصميم گيري هاي اين حوزه شد.

ديدار دبیر شورایعالی فضای مجازی با آیت الله جوادي آملي

دكتر اخوان پس از حضور در بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا و اقامه نماز جماعت به امامت آيت الله جوادي آملي در دیدار با ایشان علاوه بر تشريح چگونگي شكل گيري شورايعالي فضاي مجازي به بيان اهميت و ضرورت شكل گيري آن از سوي مقام معظم رهبري، اشاراتي به دستاوردهاي يكساله آن داشت كه در پايان اين ديدار آيت الله جوادي آملي با اشاره به گذشته مبارزات مردم در طول ساليان متمادي در خصوص فعاليت هاي حوزه فضاي مجازي رهنمودهاي عالمانه اي را ايراد و بر ترويج معارف ديني در اين حوزه تاكيد کرد.

ديدار دبیر شورایعالی فضای مجازی با آيت الله مكارم شيرازي

در ادامه ديدار دبير شورايعالي فضاي مجازي با علما و مراجع عاليقدر، دكتر اخوان در ديدار خود با آيت الله مكارم شيرازي به بيان جايگاه شورايعالي فضاي مجازي در تصميم سازي و تصميم گيري كلان و راهبردي حوزه فضاي مجازي پرداخت و در خصوص فعاليت صاحبنظران و تلاشگران اين حوزه و دغدغه هاي مطروحه در حوزه فضاي مجازي مطالبي ارائه کرد که در این راستا نیز آيت الله مكارم شيرازي دغدغه ها و ملاحظات خود در حوزه فضاي مجازي را مطرح و رهنمودها و توصيه هايی ارائه داد.