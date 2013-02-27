  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

فدراسیون فوتبال خبر داد:

سپ بلاتر به ایران می آید

سپ بلاتر به ایران می آید

رییس فدراسیون فوتبال در نشست شورای آکادمی ملی فوتبال از ارسال نامه فیفا به ایران و پاسخ مثبت سپ بلاتر برای سفر به کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این نشست که امروز چهارشنبه با حضور  علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، محمدحسین علیزاده، احمد هاشمیان، محمد احسانی، محمد خبیری، رضا گل محمدی، محمدرضا ملا محمد، نصراله سجادی، امیر حسین حسینی و امید جمالی برگزار شد اعضا در خصوص عملکرد یک‌ساله آکادمی ملی فوتبال بحث و بررسی کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال در نشست یاد شده با اشاره به برگزاری همایش علم و فوتبال گفت: در سفر به زوریخ و نشست با بلاتر از وی خواستیم تا به ایران سفر کند که همین امروز نامه‌ای از او دریافت کردیم که در آن بلاتر موافقت خود را برای حضور در ماه جولای اعلام کرده است.

کفاشیان همچنین ضمن اعلام خبر معرفی فریده شجاعی به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور در انتخابات هیات رئیسه AFC که برای انتخاب دو عضو خانم باقیمانده در آن انجام خواهد گرفت از همه اعضاء خواست تا تلاش خود را برای حمایت از وی انجام دهند.

 

کد مطلب 2008070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها