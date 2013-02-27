شکارچی متخلف در شيروان دستگیر شد

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شکارچی متخلف در منطقه آزاد خطاب واقع در روستای چوکانلو از توابع شهرستان شیروان مبادرت به شکار غیر قانونی می کرد.

وی با بیان اینکه از شکارچی دستگیر شده تعدادی دام و قفس مخصوص صید پرندگان وحشی و همچنین بخشی از لاشه دو راس قوچ وحشی کشف و ضبط شده است، اظهارداشت: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری را مانعی برای تنوع گونه های مختلف جانوری دانست و افزود: شکار و صید غیر مجاز در برخی از موارد منجر به انقراض نسل گونه های کمیاب جانوری شده است.

وی تصریح کرد: کمک به حفظ طبیعت و حیات وحش بدون حمایت مردم امکان پذیر نیست.

آبسالان افزود: گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن، از نشانه های پیشرفت و توسعه یک کشور در زمینه زیست محیطی است.

وي از شهروندان خواست تا در راستای حفظ طبیعت ومحیط زیست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی موضوع را به ادارات محیط زیست سطح استان از طریق شماره بین شهری 09695 اطلاع دهند.

