شکارچی غیرمجاز آهو در جاجرم دستگیر شد

حسین هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری یک شکارچی غیرمجاز آهو پیش از اقدام به شکار، افزود: ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم در حین اجرای طرح گشت و کنترل در حوزه استحفاظی شهرستان جاجرم، موفق شدند در حاشیه شرقی پناهگاه حیات وحش میاندشت یک شکارچی غیرمجاز را دستگیر کنند که قصد شکار آهو داشت.

وی اظهار داشت از این شکارچی متخلف یک قبضه اسلحه تک لول شکاری غیرمجاز، شش عددفشنگ چهارپاره، یک تیغه چاقو، یک دستگاه دوربین شکاری و یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی سی کشف و ضبط شد.

هراتی افزود: در این زمینه پرونده ای تشکیل و متخلف به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش میاندشت در خراسان شمالی با مساحت ۸۴ هزار و ۴۳۵ هکتار در ۱۰ کیلومتری شرق شهرستان جاجرم واقع شده و در چهار طرف آن پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده قرخود مانه و سملقان، منطقه حفاظت شده خار توران شاهرود و منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین قرار دارند.

این منطقه‌ پوشیده از دشت‌ها و کفه‌های وسیع با داشتن اقلیمی خشک و نیمه خشک، تراکم گیاهی نسبتا مناسب و نیز وجود رودخانه کال شور، جزء یکی از غنی‌ترین و متراکم‌ترین زیستگاه‌های استپی کشور است.

در این منطقه حیات وحش، حیوانات شاخصی چون یوزپلنگ، آهو، قوچ و میش، گرگ، کفتار، کاراکال، گربه شنی، روباه و شغال هوبره، باقرقره، کبک، تیهو، بلدرچین، سفتر خاکستری، عقاب طلایی و انواع پسی فرم‌ها و عقاب‌ها، بزمجه خزری، لاک‌پشت افغانی، افعی شاخدار، تیر مار، گرزه مار و ... زیست می‌کنند.

خراسان شمالی دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که ۱۹۴ هزار و ۱۴۱ هکتار آن شامل سه پارک ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت شده سالوک، ساریگل، قرخود، گلول و سرانی و پناهگاه حیات وحش میاندشت زیر پوشش مدیریت حفاظت محیط زیست است.

در این استان ۶۵ گونه پستاندار از ۱۹۷ گونه موجود در کشور، ۱۴۱ گونه پرنده از ۵۳۲ گونه موجود، ۶۸ خزنده از ۲۲۸ گونه موجود، چهار گونه خزنده دوزیست از ۲۰ گونه موجود و هشت گونه ماهی و آبزی از مجموع ۱۶۰ گونه آبزی موجود در کشور زیست می کنند که برخی از این گونه ها نظیر یوزپلنگ، بالابان، هوبره، کبک دری، کرکس مصری و... در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) در رده‌های بحرانی و در حال انقراض قرار دارند.

البته برخی از دیگر گونه‌های حیات وحش خراسان شمالی نظیر کل و بز، آهو، عقاب، پلیکان پاخاکستری و... نیز در رده بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در رده گونه های آسیب پذیر طبقه بندی شده اند.