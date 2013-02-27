جذب اعتبار نیم درصدی شهرداری ها چالش کتابخانه های عمومی هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، عنوان کرد: در استان هرمزگان 42 باب کتابخانه عمومی نهادی و 11 باب کتابخانه عمومی مشارکتی وجود دارد که از این تعداد 33 کتابخانه شهری و 9 کتابخانه روستایی هستند.

وی ادامه داد: میزان زیربنای کتابخانه ها در هرمزگان 22 هزار و 442 متر است و در حال حاضر 457 هزار جلد در کتابخانه های هرمزگان وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: تعداد پرسنل فعال در کتابخانه های عمومی هرمزگان 101 نفر هستند که به زودی 13 نفر دیگر نیز در کتابخانه های هرمزگان جذب می شوند.

زینلی تختی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش های کتابخانه های عمومی در هرمزگان جذب اعتبار نیم درصدی از درآمدهای سالیانه شهرداری هاست و این اعتبار به طور کامل در اختیار کتابخانه های هرمزگان قرار گرفته نگرفته است.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه هایی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه در هرمزگان منعقد شده است، اظهار داشت: طرح هایی همچون برپایی ایستگاه های مطالعه و طرح پیک مهر در راستای توسعه فرهنگ مطالعه در هرمزگان در حال اجرا هستند.