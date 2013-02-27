رشد 10 برابری تعداد کتابخانه ها در هرمزگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، اظهار داشت: در حوزه کتابخانه و توسعه مسائل فرهنگی باید از تکیه به نگاه سخت افزاری خارج شد و به سمت خلاقیت، ابتکار و نوآوری حرکت کرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه با حرکت به سمت ابتکار و خلاقیت شاهد تحول در عرصه فرهنگی خواهیم بود، عنوان کرد: برای انجام کارهای فرهنگی و توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه تنها منابع مالی ملاک نیست بلکه در این راستا اقدامات خلاقانه بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به جایگاه باعظمت کتاب و کتابخوانی در نظام اسلامی، گفت: همه به جایگاه مهم، نقش تاثیرگذار و عظمت کتاب و کتابخوانی در جامعه آگاه هستند و بر توسعه این مسیر یک حرکت عقلانی، اعتقادی و تاکید شده است.

عزیزی افزود: بدون شک توسعه، پیشرفت، رشد، بالندگی، سازندگی و عزت از مسیر با عظمت فرهنگی محقق می شود که در این راه کتاب بهترین نقش را دارد.

وی با بیان اینکه تمام اندیشه های انقلاب اسلامی از طریق کتاب منتقل می شود، خاطرنشان کرد: کتاب ظرفیت انتقال پیام فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به تمامی نسل ها و بشریت است.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: توجه به ظرفیت کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی بسیار ضروری است و در این راستا باید بر مبنای یک اعتقاد عمیق دینی و رسالت بزرگ انقلابی حرکت کرد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 10 برابری تعداد کتابخانه های استان هرمزگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: قبل از انقلاب تعداد کتابخانه های موجود در استان هرمزگان پنج کتابخانه بود، اما این آمار در نظام جمهوری اسلامی به 53 کتابخانه رسیده، ضمن اینکه هفت کتابخانه دیگر نیز در هرمزگان در حال احداث است.

عزیزی گفت: از هفت کتابخانه در حال احداث شش کتابخانه از پیشرفت فیزیکی 70درصدی برخوردار است که این کتابخانه ها تا پایان دولت به مرحله بهره برداری خواهند رسید.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان با تاکید بر تقویت فرهنگ کتابخوانی، یادآور شد: در توسعه زیرساخت ها در بخش کتاب باید به ضرورت خلاقیت توجه جدی داشت.