به گزارش خبرگزاری مهر، سانا از همکاری مردم با نیروهای ارتش در پاکسازی برخی مناطق حومه حلب خبر داد. بر اساس این گزارش فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای شجاع ارتش با همکاری مردم شریف، امنیت و ثبات را به برخی از روستاها در حومه حلب بازگرداندند.

در این بیانیه آمده است نیروهای ارتش در عملیات دقیق و گسترده، با همکاری مردم شریف، امنیت و ثبات را به برخی روستاهای واقع در جاده بین المللی از جمله سلیمه، اثریا، خناصر، المزرعه، سم النقل، ام عامد، جنید، قبتین، خریرش، جلاغیم و همچنین فرودگاه بین المللی حلب بازگردانند.

براساس این گزارش، شماری از تروریستها و مزدوران دراین مناطق به هلاکت رسیدند و نیروهای ارتش به عملیات خود برای پاکسازی کامل کشور ادامه می دهند.

در بیانیه فرماندهی ارتش سوریه آمده است نیروهای مسلح سوریه، خبرهای پیروزیهای ارتش شجاع بر ماشین قتل و تجاوز و کشتار تروریستها و مزدوران را به اطلاع ملت خواهد رساند و در عین حال از کسانی که فریب خورده اند دعوت می کند به جاده صحیح برگردند، چرا که فرصت همچنان برای زمین گذاشتن سلاح و بازگشت به آغوش ملت وجود دارد.



هلاکت سرکرده یکی از گروههای وابسته به ارتش آزاد در داریا / 100 شبه نظامی ارتش آزاد کشته شدند

از سوی دیگر فردی به نام ابونضال فرمانده گروهی از شبه نظامیان ارتش آزاد در جریان درگیری با نیروهای ارتش سوریه در داریا کشته شد. این درگیریهای شدید از چهار ماه پیش در این منطقه جریان داشته است.



بر اساس این گزارش، ابونضال یکی از مهمترین فرماندهان میدانی گروههای مسلح در داریا بود که چند روز پیش در جریان عملیات ارتش سوریه، زخمی شده بود.



درگیریهای شدیدی در ایست الاربعین در پی حمله شبه نظامیان ارتش آزاد به این ایست رخ داد که در نتیجه آن، دست کم 100 عضو گردانهای ارتش آزاد کشته شدند.



جاده منتهی به دمشق از سمت قطنا به مدت چندین ساعت به سبب درگیریهای سنگین بسته شد، همچنین شماری از غیرنظامیان در حمله گردانهای شبه نظامیان ارتش آزاد زخمی شدند.