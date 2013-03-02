بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی پرداخت و گفت: گرانی زمانی رخ می دهد که قیمت تمام شده کالا افزایش یابد که این موضوع با نظارت سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و پس از بررسی های کارشناسی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: گرانفروشی تخلفی است از سوی فروشنده که با نصب قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بر روی اقلام اتفاق می افتد و مردم باید این موضوع را به 124 اطلاع دهند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه کالا باید قیمتی منطقی داشته باشد، اظهار داشت: ما به دنبال قیمت ارزان نیستیم زیرا با منطقی شدن قیمت ها علاوه بر رضایت مصرف کننده، تولید کننده نیز سود خواهد برد.

خلیلی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما فاصله بین تولید و مصرف مشخص نیست افزود: شبکه توزیع باید شفاف باشد تا آنچه در فاصله تولید تا مصرف اتفاق می افتد مشخص باشد.

مردم نسبت به قیمت های غیرواقعی حساس باشند

وی اعلام کرد: باید بر رفتار صحیح مردم نسبت به گرانی برخی اقلام تاکید داشت و گاهی در این خصوص آموزش داد زیرا مردم ما بلافاصله با کمبود کالایی برای خرید آن جلوی مغازه های صف می بندند و این موضوع به ضررشان است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه سودجویان رفتار مصرف کننده در کشور می شناسند و برنامه های خود را نسبت به رفتار مصرف کننده اجرایی می کنند، گفت: اتفاقی که برای پسته در کشور افتاد ناخوشایند بود، پسته جزو اقلام ضروری مردم نیست که با گران شدن آن بخواهیم جلسات بسیار برگزار کنیم، آن را سهمیه بندی کنیم و ... این در شان مردم کشور ما نیست.

خلیلی افزود: اگر در اهرم های مقابله دولت برای گرانی ها مردم همکاری نداشته باشند طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، مردم باید خود بر قیمت اقلام نیز نظارت داشته باشند و گران فروشی ها را گزارش کنند.

وی اظهار داشت: وقتی مردم نسبت به گرانفروشی ها بی تفاوت هستند و از آن جنس خرید هم می کنند دلالان نیز به خود اجازه می دهند هر طور که می خواهند با مصرف کننده رفتار کنند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز در پایان با بیان اینکه نظارت بر روند بازار در روزهای پایانی سال بیشتر خواهد شد، گفت: از شهروندان می خواهم هرنوع تخلف و گران فروشی و عدم نسب اتکت قیمت بر روی کالاها را به سامانه 124 اطلاع دهند در کوتاه ترین زمان به این موضوع رسیدگی شود.