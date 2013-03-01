به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی، محمدطاهر وادی، امير غفور، رضا صفائی، عليرضا مباشری، سيد علي سجادی، حامد تاروردی، مجتبی قلی‎زاده، آرش کمالوند، امير برزگر ، عليرضا جديدی، حسين حسن‌پور، محمد حسن صنوبر، حامد باقر پور، مجتبي يوسفی و ناصر رحيمی بازیکنانی هستند که به این مرحله از اردو دعوت شده اند. این بازیکنان، منتخبان هشت تیم باشگاهی هستند که به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر صعود نکردند.

البته سعید معروف نیز یکی از بازیکنان دعوت شده است که با هماهنگی انجام شده از 17 اسفندماه به اردوی تیم ملی ملحق می‌شود.

برای آغاز اردوهای آماده‌سازی تیم ملی والیبال به منظور شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی، خولیو ولاسکو بامداد امروز جمعه به تهران سفر کرد.

این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال تا 30 اسفندماه در تهران دنبال خواهد شد. مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال از 6 فرودین ماه آغاز می‌شود. برای برگزاری مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال از بازیکنان چهار تیم حاضر در مرحله پلی آف (پیکان، کاله، متین و سایپا) نیز دعوت خواهد شد.



همزمان با آغاز اردوی نخست تیم ملی والیبال، تیم والیبال زیر 23 سال نیز اردوی آماده سازی خود را آغاز می‌کند.