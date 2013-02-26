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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲:۳۲

آغاز تمرینات برای لیگ جهانی؛

خولیو ولاسکو جمعه به ایران می‌آید

خولیو ولاسکو جمعه به ایران می‌آید

سرمربی تیم ملی والیبال به منظور آغاز تمرینات آماده‌سازی این تیم جهت شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی 2013 روز جمعه به ایران باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه از پیش اعلام شده، نخستین مرحله اردوی تمرینی تیم ملی والیبال به منظور حضور در رقابت‌های لیگ جهانی از 12 اسفندماه آغاز می‌شود، به همین منظور خولیو ولاسکو جمعه به ایران باز می‌گردد تا از روز شنبه هدایت اردونشینان تیم ملی در نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم را بر عهده بگیرد.

سعيد معروف، مهدی مهدوی، محمدطاهر وادی، امير غفور، رضا صفائی، عليرضا مباشری، سيد علي سجادی، حامد تاروردی، مجتبی قلی‎زاده، آرش کمالوند، امير برزگر ، عليرضا جديدی، حسين حسن‌پور، محمد حسن صنوبر، حامد باقر پور، مجتبي يوسفی و ناصر رحيمی بازیکنانی هستند که به این مرحله از اردو دعوت شده‌اند. این بازیکنان، منتخبان هشت تیم باشگاهی هستند که به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر صعود نکردند.

اردوی نخست تیم ملی والیبال تا 30 اسفندماه دنبال خواهد شد. دور دوم تمرینات این تیم از 6 فروردین ماه آغاز می‌شود. برای برگزاری اردوی دوم از بازیکنان برتر چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر نیز دعوت خواهد شد.

اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال با برنامه سه روز تمرین، یک روز استراحت پیگیری خواهد شد تا 8 خردادماه که این تیم به منظور انجام دیدارهای تدارکاتی عازم بلغارستان می‌شود و از همانجا برای رقابت با روسیه به عنوان اولین دیدار در لیگ جهانی عازم این کشور می‌شود.

 

کد مطلب 2006722

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