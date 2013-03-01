برای فینالیست شدن باید کمتر اشتباه کنیم/ بازی در سالن 12 هزار نفری به ضرر ماست

پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد روند دیدار دوم تیمش برابر کاله در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی واقعا حساس بود و از این نظر برای دو تیم به خصوص ما استرس زیادی داشت زیرا اگر می‌باختیم دیگر شانسی برای فینال نداشتیم.

وی با بیان اینکه این موضوع باعث تقویت انگیزه بازیکنانمان برای پیروزی در دیدار دوم شده بود، خاطرنشان کرد: البته به خاطر حساسیت بالای بازی در جریان مسابقه بازیکنانم متحمل اشتباهات فردی زیادی شدند اگر چه بازیکنان کاله هم کم اشتباه نبودند. در هر صورت در جریان دیدار دوم مقابل کاله و به خاطر شرایط خاصی که ایجاد شده بود، مجبور شدم به کرات دست به تغییر ترکیب تیم بزنم. بیشترین تغییر را در گیم سوم ایجاد کردم که 2 بر یک عقب بودیم و باید نتیجه را برابر می‌کردیم.

سرمربی تیم والیبال پیکان ادامه داد: البته تغییرات ترکیب تیم در گیم پنجم هم کم نبود به این صورت که در این گیم بیشتر از بازیکنان باتجربه استفاده کردم تا بتوانم نتیجه را در گیم پایانی به سود پیکان رقم بزنم.

وی با تاکید بر عملکرد خوب کاله خاطرنشان کرد: این تیم فاکتورهای خوب بودن، زیاد دارد. نقاط قوت کاله زیاد است و اینکه مقابل چنین تیمی در امتیازهای حساس بتوانیم امتیاز بگیریم، سخت است اما در کل بازی خوبی برگزار شد، ضمن اینکه باید از ناظران فدراسیون، مسئولان کاله و ماموران امنیتی سالن آمل که مقتدرانه این بازی را بدون مشکل برگزار کردند، تشکر کنم.

اکبری در پاسخ به این پرسش که "با این شرایط شانس پیروزی پیکان در دیدار سوم و صعود دوباره به فینال لیگ برتر چقدر است"؟، گفت: باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از این بازی نتیجه بگیریم. بدون شک بازی کاملا حساس است، بنابراین تیمی برنده خواهد بود که کمترین اشتباه را داشته باشد. تلاش ما هم این است که با کمترین اشتباه این بازی را برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: کاله تیم کوچکی نیست و پیروزی مقابل آن راحت نیست. ستون اصلی تیم ملی در اختیار کاله است، این تیم دو دریافت کننده و سرعتی زن و پشت خط زن اول تیم ملی را در ترکیب خود دارد. عادل غلامی و علیزاده هم از بازیکنان خوب کاله هستند. اگر چه ما هم بازیکنان باتجربه و خوبی در اختیار داریم اما به هر حال رقابت با کاله راحت نیست.

"طبق تصمیم سازمان لیگ فدراسیون والیبال دیدار سوم مرحله نیمه نهایی در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می‌شود، نسبت به این تصمیم مشکلی ندارید"؟، سرمربی تیم والیبال پیکاندر پاسخ به این پرسش یادآور شد: البته به نظر می‌رسد این تصمیم هنوز قطعی نشده باشد اما به هر حال با آن موافق نیستیم. پیکان در مرحله دوره‌ای(رفت و برگشت) تلاش زیادی کرد تا بتواند بهترین جایگاه را برای خود کند و در مرحله نیمه نهایی از دو میزبانی برخورردار باشد، در حالیکه تصمیم گرفته شده کاملا به ضرر ماست.

وی در پاسخ به این پرسش که "به نظر می‌رسد بازی در سالن 12 هزار نفری به جای خانه والیبال نباید تفاوت زیادی برای پیکان داشته باشد زیرا هر دو سالن در تهران است، بنابراین این تصمیم چه مشکلی برای شما ایجاد می‌کند"؟ اظهار داشت: طبق قوانین 10 درصد سالن میزبان به تماشاگران حریف اختصاص پیدا می‌کند با این اوصاف اگر بازی در سالن 12 هزار نفری آزادی باشد کاله م‌ تواند هزار تماشاگر در اختیار داشته باشد.

اکبری در پایان گفت: این تعداد تماشاگر برای کاله خوب و به ضرر ماست، در حالیکه اگر بازی در خانه والیبال باشد کاله از تعداد تماشاگر کمتری بهره خواهد برد. بنابراین تلاش می‌‍کنیم دیدار سوم‌مان هم در خانه والیبال برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه گذشته تیم پیکان در آمل مقابل کاله به برتری 3 بر 2 دست یافت. با توجه به پیروزی کاله در دیدار اول، دیدار سوم میان این دو تیم تعیین کننده فینالیست خواهد بود این دیدار چهارشنبه آینده برگزار می شود.