به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمگاهی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسانه ها نقش موثری در انعکاس اخبار و فعالیتهای نیروی انتظامی دارند و انتشار درست اخبار نقش مهمی در ایجاد امنیت خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد گفت: فرهنگ سازی در زمینه های مختلف ضعیف اتفاق افتاده است و این امر باعث ایجاد سطحی نگری هایی در جامعه شده که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد چون سطحی نگری سبب به چالش کشیدن پلیس و در نتیجه ضرر به جامعه می شود.

قدمگاهی گفت: به منظور دسترسی بیشتر و راحت تر مردم به پلیس، حضور نیروی انتظامی در سطح شهرستان چه به صورت آشکار و چه پنهان پررنگ تر شده و این حضور پررنگ سبب شده که مزاحمتهای خیابانی نسبت به گذشته بسیار کاهش یابد.

وی گفت: بحث آموزش و فرهنگ سازی در جامعه نیز از ضروریاتی است که تمامی ارگانها باید به آن توجه کنند و در این راستا کلاسهای آموزشی آسیبهای اجتماعی با موضوعات مختلف در مساجد، حسینیه ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مدارس شهرستان برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد بیان کرد: در این کلاسهای آموزشی اولویت اول با جوانان و نوجوانان است و عموم مردم نیز استقبال زیاد و خوبی از برگزاری کلاسها داشته اند.

قدمگاهی گفت: هر چند وقت یکبار پرسنل نیروی انتظامی شهرستان در روستاهای دور افتاده حضور پیدا کرده و مشکلات مربوط به امنیت مردم را بررسی کرده و براساس نیازهای مردم برنامه ریزی می کنیم.

قدمگاهی افزود: زیرساختهای لازم از جمله در مورد پارکینگها در شهر گناباد فراهم نیست و این مشکل اساسی علی رغم تلاش شهرداری و شورای شهر به چشم می خورد.

وی بیان کرد: از دیدگاههای ناجا در نظر گرفتن امکانات رفاهی برای پرسنل این ارگان در کنار فعالیت هر نیروی پلیس است و در این راستا نیز این فرماندهی این امکانات را فراهم آورده است که برگزاری اردوهای خانوادگی و افزایش 90 درصدی تشویقات پرسنل از جمله این اقدامات است.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد افزود: در 11 ماهه اخیر میزان تماسها با پلیس 110، 23 درصد کاهش و ارشاد در سطح شهر 80 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بیشترین تماسهای گرفته شده مربط به بحثهای مشاوره و راهنمایی است.

قدمگاهی بیان کرد: برگزاری کلاسهایی با موضوعات اخلاقی برای پرسنل با استفاده از اساتید مجرب از جمله اقداماتی است که انجام شده و این کلاسها تک بعدی نیست.

وی گفت: به مناسبتهای مختلف و در چارچوب ضوابط، برای موتورسیکلتهای توقیف شده داخل پارکینگ شهرستان مساعدتهایی صورت می گیرد به عنوان مثال به مناسبت دهه مبارک فجر تخفیف 40 درصدی را برای موتورهای داخل پارکینگ قائل شدیم.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد گفت: در بهمن و اسفندماه امسال نسبت به سال گذشته مجموعه سرقتها به 10 درصد کاهش و در 11 ماهه اخیر 91 درصد در کیف قاپی کاهش داشتیم.

قدمگاهی افزود: در بحث جرائم امنیتی کاهش 100 درصدی را شاهد بودیم و کشفیات مواد مخدر نیز در این شهرستان نیز در 11 ماهه اخیر 10 درصد افزایش داشته است که بیش از 70 درصد این کشفیات مربوط به برون شهری است.