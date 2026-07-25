آغاز به کار پویش سراسری «کلیک امن» در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حقی صبح شنبه در نشست خبری آغاز به کار پویش سراسر «کلیک امن» در مشهد از اجرای پویش سراسری «کلیک امن» در کشور از سوم تا هشتم مردادماه خبر داد و اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و گستردگی حضور زائران در مشهد، این پویش با هدف صیانت از دارایی‌ها و ارتقای امنیت روانی زائران و مجاوران، به مقابله با کلاهبرداری‌های مالی و تهدیدات فضای مجازی می‌پردازد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: هم زمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، پلیس فتا در راستای صیانت از دارایی ها و ارتقای امنیت روانی زائران، پویش سراسری «کلیک امن» را از تاریخ ۳ تا ۸ مرداد در سراسر کشور اجرا می کند.

وی افزود: در عصر حاضر، بیشتر فعالیت مردم و شهروندان معطوف به فضای مجازی است که باتوجه گسترش به کسب و کارهای آنلاین، فضای مجاری با زندگی شهروندان عجین شده است، پلیس فتا هم وظیفه مهمی را در این حوزه به عهده دارد که از جمله آن «تامین امنیت» و «حقوق کاربران» در فضای مجازی است.

حقی بیان کرد: مجرمین سایبری هیچ‌گاه بیکار نیستند و با طراحی شگردهای مختلف اقدام به خالی کردن جیب مردم می کنند، در حوزه سایبری، پلیس فتا ۵ اولویت مهم دارد، ما جرایم سایبری را به ۵ قسمت تقسیم بندی کرده‌ایم که شامل کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشتهای غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و رمزهای عبور، حتک حیثیت و مزاحمت‌های اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی سیاست پلیس فتا را بر پیشگیری از جرایم دانست و ابراز کرد: ما ایمان داریم که مقابله با جرایم بدون پیشگیری اجتماعی در اقدامات مقابله ای ما موثر نیست، در این رابطه، ما یک سری ماموریت‌ها و برنامه ریزی ها انجام داده ایم که یکی از آن‌ها همین پویش سراسری «کلیک امن» است و به مدت ۵ روز با شعار اول فکر کن بعد کلیک کن در خراسان رضوی در حال برگزاری است.

وی افزود: ما مناسبت‌های مختلف مذهبی نظیر اربعین حسینی، دهه پایانی ماهِ صفر، رحلت حضرت رسول اکرم(ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را در پیش رو داریم که در این ایام شاهد حضور گسترده زائران در مشهد هستیم لذا در این مناسبت‌ها احتمال بروز کلاهبرداری‌های مالی نظیر فیشینگ، اسکیمر، برداشت‌های غیر مجاز و تبلیغ لینک‌های آلوده افزایش می یابد و صیانت از دارایی های زائران عزیز نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه است و این موضوع اهمیت برگزاری این پویش را صدچندان می کند.

حقی این پویش را دارای چهار هدف اصلی دانست و اظهار کرد: افزایش آگاهی بخشی به زائران و مجاوران پیرامون تهدیدات فضای مجازی، آموزش راهکارهای مقابله با کلاهبرداری های رایج، توانمندسازی زائران و مجاوران در شناسایی اخبار جعلی و نرم افزارهای مخرب و معرفی کانال‌های رسمی جهت گزارش و پیگیری تخلفات فضای مجازی محورهای عملیاتی و اهداف پویش سراسری «کلیک امن» است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به محورهای اصلی این پویش سراسری بیان کرد: «مهندسی اجتماعی و پیامک های جعلی»، «شناسایی لینک های ایمن از ناایمن»، «خطرات دانلود نرم افزارهای مشکوک»، «امنیت پیام‌رسانها و شبکه های اجتماعی»، «امنیت ارتباطات wi_fi و بلوتوث» و «تراکنش های بانکی و مقابله با اسکیمر» محورهای این پویش هستند.

وی اظهار کرد: برنامه های اجرایی ما در این پویش اطلاع رسانی گسترده، هم افزایی دستگاه های دولتی، هشدارهای پیامکی، تبلیغات محیطی، خدمات حضوری در پایانه‌های مرزی و موکب‌ها و رسانه‌های محلی است.

حقی با بیان اینکه شصت و هشت درصد جرایم سایبری در حوزه کلاهبرداری های مالی هستند، ابراز کرد: گاها جرایم سایبری منوط به شکایت نیست، برخی جرایم نیاز به شکایت هم ندارد مثل کانالهای تلگرامی، فروش سلاح و مهمات و ..

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ با تلاشِ همکاران‌مان، مرکز فوریت سایبری را در خراسان رضوی را ایجاد کردیم که این مرکز تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه امنیت سایبری انجام داده است.

وی گفت: عدم آگاهی شهروندان علت اصلی وقوع جرایم فضای مجازی است و این پویش به دنبال همین آگاهی بخشی شکل گرفته است.