به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد صبح جمعه در حاشیه برگزاری هفتادوچهارمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهارداشت: سعی ما بر این است هزینه هایی که از جیب مردم بابت درمان پرداخت می شود به حداقل برسد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 60 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود، افزود: ما می خواهیم این سهم را به حداقل که همان 30 درصد است، برسانیم.

طریقت منفرد در ارتباط با راهکارهایی که برای اجرای این برنامه تهیه کرده است، گفت: راهکار ما، اجرای قانون است. قانون گفته است اولویتها را رعایت کنید و این اولویتها امروز برای ما، تقویت طب عمومی و مراقبتهای اولیه و مسائل پیشگیری در چارچوب پزشک خانواده و سامانه ارجاع است.

سرپرست وزارت بهداشت با تاکید بر فعال کردن بیمارستانهای عمومی و دولتی برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم، تصریح کرد: ارائه خدمات در این بیمارستانها باید به گونه ای باشد تا آن دسته از مردم که توان مالی برای رفتن به بخش خصوصی را ندارند، مشکل شان در همین بیمارستانها حل شود.

وی بر اجرای کارهایی که از قبل در این حوزه اجرا می شود، تاکید کرد و گفت: هر کاری قابل اصلاح و تقویت است.

طریقت منفرد به موضوع اصلاح تعرفه ها در کشور اشاره کرد و افزود: دفترچه جدید تعرفه ها را در شورای عالی بیمه به بحث می گذاریم و بعد از تصویب، قطعا تبعیض به حداقل می رسد.

وی با اعلام اینکه تعرفه ها می بایست همه ساله بازبینی و اصلاح شود، ادامه داد: چند سالی است که این کار در کشور ما انجام نشده است که انشالله انجام می دهیم.

سرپرست وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که چرا تعرفه ها تاکنون اصلاح نشده است، گفت: از آنهایی که فکر می کردند لازم نیست و اجرا نکردند، باید پرسید. ولی فکر می کنم چون تعیین تعرفه ها سخت است، احتمالا فرصت نشده است.

طریقت منفرد با عنوان این مطلب که هر کار جدیدی زمان بر است، افزود: هر کار جدیدی و تغییرات اساسی باید با احتیاط عمل شود. ما در حال حاضر یک دفترچه قدیمی داریم و یک دفترچه جدید دنیا که الان از آن استفاده می کنیم. برای اینکه این دفترچه جدید به سرنوشت دفترچه قدیمی گرفتار نشود، در مراکزی که جدید راه اندازی می شود، سعی می کنیم از دفترچه جدید استفاده کنیم. وقتی اشکالات برطرف شد، آن وقت برای همه بیمارستانها لازم الاجرا خواهد بود.

وضعیت دارو در کشور

سرپرست وزارت بهداشت در ادامه به وضعیت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: از برخی‌ها می‌شنوم کمبودهایی وجود دارد برخی می گویند کمبودها مقطعی است در مجموع ناظرین ما بازار را رصد می‌کنند. به دنبال جلسات برگزار شده با رئیس جمهور، پیش بینی تامین ارز دارو مطلوب شده است. به طوریکه در هفته گذشته 200 میلیون دلار اضافه بر‌ آن چیزی که قبلا اعلام کرده بودیم، برای ارز دارو تصویب کردند که به مرور پرداخت می‌شود. مقداری دارو نیز خارج از ضابطه در گمرک وارد شده که بانک مرکزی به دنبال تامین ارز آن و همچنین ترخیص آن داروهاست. دارو جزو حیاتی‌ترین نیازهای کشور است و باید به موقع تامین شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره گران شدن قیمت برخی داروها از جمله داروی بیماران ام اس گفت: از آنجا که ارز دارو هنوز ارز مرجع است دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد: بحث‌هایی درباره استفاده بهینه از امکانات دارویی داریم و باید این امکانات را به نحو احسن برای مردم تهیه کنیم و از طرفی از حیف و میل داروها نیز جلوگیری کنیم.

طریقت منفرد همچنین درباره دارو و اقتصاد مقاومتی گفت: چه دارو ارز مرجع بگیرد و چه ارزهای دیگر به آن تعلق بگیرد، باید فراهم شود. بیماران خاص تاکنون خدمات لازم را دریافت کرده‌اند و از این پس هم این خدمات را خواهند گرفت. اما باید بگوییم ما در مقابل 75 میلیون نفر جمعیت کشور مسوولیم و بیماران خاص تنها حدود 50 هزار نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. باید به خدماتی که به کل جمعیت 75 میلیونی کشور ارائه می‌شود توجه داشته باشیم. اما از آنجا که داروهای بیماران خاص بودجه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهد وظیفه مان این است که از حیف و میل آن جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ذخیره دارویی کشور نیز گفت: ‌ذخیره دارو با ذخیره مواد غذایی متفاوت است چرا که دارو تاریخ مصرف دارد اما درصددیم میزان مواد اولیه داروی مورد نیاز کشور را برای مدت استاندارد دارو تهیه کنیم تا خیالمان راحت باشد.

پزشک خانواده اولویت اول است

سرپرست وزارت بهداشت در ادامه درباره برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز گفت: پزشک خانواده در کشورهایی که بیش از 40 تا 50 سال است که آن را اجرا می کنند، به قدری پویا است که همه ساله تغییر می‌کند. در ایران نیز این برنامه در 2 استان با یک روش آغاز شد و روش کامل تر آن را در دو استان دیگر در حال اجرا داریم. تنها چیزی که نقطه ضعف ندارد پزشک خانواده است. ما به میزان کافی نیروی انسانی و اعتبار داریم و اولویت نخست‌ ما هم برنامه پزشک خانواده است. در برنامه پزشک خانواده که اولویت اول ماست نباید از کمبود اعتبارات و امکانات گله کنیم.