به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی صبح جمعه در امامزاده سید محمد ابن موسی الکاظم (ع) مشهد اظهار کرد: این آزمون با شرکت شش هزار و 241 نفر در بیش از 41 بقعه متبرکه مجری طرح تربیت حافظان قرآن کریم در استان برگزار شده است.



معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی با بیان اینکه آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در سه مرحله برگزار می شود، افزود: مرحله اول این آزمون به صورت شفاهی از سوی مربیان با نظارت اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان ها انجام شده است.



حجت الاسلام آخوندی گفت: مرحله نخست آزمون برای سنین هفت تا ده سال جزء سی قرآن کریم، سن 11 تا 18 سال جزء و سی قرآن کریم و بالای 19 سال جزء دو قرآن مجید است.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این آزمون به مرحله دوم راه می یابند، بیان کرد: مرحله دوم آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم اردیبهشت سال آینده به صورت کتبی و با طرح سئوالات از ستاد راهبری حفظ در خراسان رضوی برگزار می شود.



معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی تصریح کرد: مرحله سوم آزمون نیز از سوی ستاد راهبردی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام می شود.



حجت الاسلام آخوندی گفت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم طرحی کشوری است که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 تا 15 میلیون حافظ قرآن کریم در کشور از سوی سازمان اوقاف به اجرا درآمد.



وی اظهار کرد: سهمیه سال جاری خراسان رضوی در اجرای این طرح، تربیت 12 هزار 176 حافظ قرآن کریم بوده که 14 هزار نفر ثبت نام کردند.