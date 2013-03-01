مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام مربیان ایرانی به دوره آموزشی فرانسه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما صحبت‌های اولیه را انجام داده‌ایم و موافقت‌هایی را برای این سفر گرفته‌ایم. برای بررسی شرایط محل اقامت، کمپ تمرینی، مدرسان و مدرک این دوره آموزشی، جمعه هفته بعد به فرانسه می‌روم تا این موارد را نهایی کنم. البته صحبت‌هایی هم با دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال داشته‌ام. امیدوارم با همکاری فدراسیون فوتبال یک گروه قوی به فرانسه اعزام کنیم.

وی درباره تعداد نفرات اعزامی به این دوره، تاکید کرد: ابتدا باید امکانات و هزینه‌های این دوره را بررسی کنیم. در طرحی که مد نظر دارم، اعزام 50 مربی پیش بینی شده است ولی حضور این تعداد بستگی به شرایط مالی و موافقت فدراسیون فوتبال فرانسه دارد.

رئیس کانون مربیان فوتبال با اشاره به اینکه اعزام مربیان در سه سطح انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سطح اول شامل مربیانی هستند که در لیگ برتر و لیگ دسته یک کار می‌کنند یا دانش آنها در حد و اندازه این لیگ‌ها باشد. سطح دوم به مربیانی مربوط می‌شود که مدرک B دارند و در لیگ‌های پایین‌تر شاغل هستند. سطح سوم هم شامل مربیان تیم‌های پایه است.

جلالی با بیان اینکه اعزام این مربیان احتمالا در خردادماه صورت می‌گیرد، یادآور شد: فدراسیون فوتبال فرانسه شش آکادمی و کمپ را به ما پیشنهاد داده‌ است ولی من ترجیح می‌دهم به مرکز "کلروفونتن" که در 80 کیلومتری پاریس قرار دارد، برویم. این مرکز کمپ تیم‌های ملی فرانسه است و همچنین از آن برای توسعه آموزش علوم مربیگری استفاده می‌شود.

وی در ادامه، تصریح کرد: می‌خواهم با فدراسیون فوتبال ایران صحبت کنم که ما را برای اعزام به این سفر حمایت کنند و یا باید یک اسپانسر پیدا کنیم چون هزینه این سفرها زیاد است و اگر این هزینه‌ها از یک حدی فراتر برود، مربیان از آن استقبال نمی‌کنند.

رئیس کانون مربیان فوتبال در پایان با اشاره به اینکه حتی اسامی مدرسان، موضوعات و برنامه کلی اعزام 10 روزه مربیان را آماده کرده است، گفت: همه مدرسان مورد نظر من فرانسوی هستند و جزو بهترین مدرسان دنیا به حساب می‌آیند. اگر برنامه مورد نظرم با هزینه‌های معقول نهایی شود، هیچ مربی‌ای دلش نمی‌خواهد آنرا از دست بدهد.