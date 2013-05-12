رسول خطیبی بهترین مربی ایران در سال 91 شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کانون مربیان فوتبال ایران روز شنبه برگزار شد که یکی از بخش‌های این جلسه انتخاب بهترین مربی فوتبال در سال 1391 بود. این دومین سالی بود که کانون مربیان بهترین مربی فوتبال ایران را انتخاب می‌کرد. در پایان جلسه رسول خطیبی سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به عنوان برترین مربی انتخاب شد و پس از او، قاسم راوی‌نژاد و اسماعیل زارع از اصفهان و فارس دوم و سوم شدند.

مجید جلالی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دیدگاه کانون مربیان درباره انتخاب برترین مربی سال دیدگاه خاصی است. بهترین مربی از نظر کانون مربی‌ای است که در حیطه سازندگی و جوانان کمک زیادی به فوتبال کند. مربیانی که گمنام و بی‌نام و نشان هستند و در گوشه گوشه کشور به خدمت مشغولند.

به گفته جلالی 35 نفر کاندیدای بهترین مربی سال بودند. چهار نفر از استان تهران، دو نفر از استان همدان یک مربی از سایر استان‌ها کاندیدای کسب عنوان بهترین مربی در سال 1391 بودند.

همچنین در جلسه روز شنبه اعضای هیات مدیره کانون مربیان مشخص شدند. در حالی که تعداد اعضای رسمی مجمع کانون 120 نفر بود، 105 عضو در رای گیری شرکت کردند و در نهایت به ترتیب مجید جلالی، منصور ابراهیم زاده، بیژن ذوالفقار نسب، محمد مایلی کهن، جلال چراغپور، بهمن فروتن، ناصر ابراهیمی، حسین فرکی، رسول کربکندی، حمید درخشان و علی ایرانمنش به عنوان 11 عضو اصلی انتخاب شدند.