به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز برازجان با اشاره به سالروز تاسیس کمیته امداد خمینی(ره) به خدمات ارزنده این نهاد اشاره کرد و اظهار داشت: توصیه‌های بسیاری در قرآن و توسط ائمه برای کمک به دیگران شده است و کمیته امداد نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته است.

وی در ادامه به برخی از احادیث و روایات در این زمینه اشاره کرد و با بیان حدیثی از امیرالمونین حضرت علی(ع)، بیان داشت: ایشان فرمودند آنگونه که کمک کنی کمک می‌شوی و در واقع محبوب‌ترین مومن نزد خداوند کسی است که به دیگران کمک کند.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در جشن احسان و نیکوکاری ابراز داشت: شرکت در جشن نیکوکاری در راستای کمک به محرومان جامعه است و خنده را بر لبان مستضعفان می‌نشاند.

امام جمعه برازجان اضافه کرد: مردم باید همت کنند و در ایام مانده به آغاز سال، کمک به همنوعان و فقرا کنند تا خانواده‌های فقرا شاد و خوشحال شوند.

مصلح به روز درختکاری اشاره کرد و اظهار داشت: درختان به عنوان نعمت‌های خداوند به انسان هستند و باید در مواظبت از درختان و منابع طبیعی اهتمام ورزیم.

وی افزود: درختان مایه آرامش انسان هستند و خداوند زمانی که وعده بهشت می‌دهد، از درختان و انهار نام می‌برد و در اسلام کاشت درخت عبادت است.

مصلح با بیان اینکه کاشت درخت صدقه جاریه است خاطرنشان کرد: تا زمانی که درخت پابرجاست، غرس‌کننده درخت از ثواب و اجر معنوی برخوردار است و باید فرهنگ منابع طبیعی در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه بر لزوم آماده سازی دشتستان برای استقبال از مهمانان نوروزی تاکید کرد و یادآور شد: دشتستان دارای جاذبه‌های گردشگری ارزشمندی است و مهمانان زیادی وارد شهرستان می‌شوند که باید با توسعه زیرساخت‌های گردشگری زمینه ماندگاری مسافران و گردشگران را فراهم کنیم.

امام جمعه برازجان در ادامه از مواضع ارزشمند هسته‌ای مسئولان جمهوری اسلامی ایران در نشست 5 +1 تقدیر کرد.

وی به 11 اسفند روز جهانی بهداشت اشاره کرد و یادآور شد: اسلام توجه بسیار زیادی به بهداشت خانه و بهداشت محل زندگی و بهداشت اجتماع دارد و امام جعفر صادق(ع) فرمودند که " پاک نگهداشتن خانه فقر را از بین می‌برد".

امام جمعه برازجان اضافه کرد: دفن بهداشتی زباله و تمیز نگه داشتن محیط زندگی باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد تا شاهد سالم‌سازی جامعه باشیم و از انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام مصلح با بیان برخی گناهان کبیره افزود: فحش و ناسزا و بیهوده‌گویی از گناهان کبیره است که در اسلام به شدت نهی شده است. امام محمد باقر(ع) فرمود" خداوند دشمن می‌دارد کسی را که بدزبان باشد" و باید در هر شرایطی از گفتن حرف بیهوده و لغو دوری کنیم.