به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري عنوان كرد: همه بايد براي حراست از منابع طبيعي احساس مسئوليت كرده و اين سرمايه گرانقدر را براي نسل هاي آينده نيز حفظ كنند.

وي اظهار داشت: اگر هر كس در اين ايام تنها يك درخت بكارد و از آن نگهداري كند؛ پس از مدتي شاهد سرسبزي و زيبايي بيش از پيش محيط اطراف خود خواهيم بود و منفعت اين زيبايي طبيعي به همه افراد جامعه مي رسد.

حجت الاسلام يعقوبي در ادامه با يادآوري فرا رسيدن هفته احسان و نيكوكاري، احسان به ديگران و گشاده دستي را يكي از خصايص انسان هاي باتقوا دانست و افزود: احسان دامنه گسترده اي را شامل مي شود و هر كسي كه توانايي آن را دارد مي تواند به اندازه وسع و توان خود از نيازمندان دستگيري كند.

وي همچنين با اشاره به 14 اسفندماه و سالروز تاسيس كميته امداد امام خميني(ره)، خدمت به مستضعفان و محرومين را به مثابه يك وظيفه و عبادت بزرگ ذكر و اضافه كرد: نهاد كميته امداد در طول سال هاي پس از انقلاب منشاء خدمات بزرگي بوده و در حال حاضر نيز در كمك به محرومان جامعه پيشگام است.

رئيس شوراي استاني حوزه علميه خراسان شمالي از مردم خواست تا با كمك هاي خود كميته امداد را در اجراي اين رسالت ياري داده و هيچ گاه مستضعفين جامعه را فراموش نكنند.



ادارات مستاجر خراسان شمالي مبالغ اجاره در بجنورد را افزايش داده اند

خطيب نماز جمعه بجنورد در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات موجود در استان خراسان شمالي پرداخت و گفت: با وجود اينكه بيش از هشت سال از تاسيس خراسان شمالي مي گذرد اما هنوز زيرساخت هاي لازم، به خصوص در مركز استان فراهم نبوده و كاستي هاي فراواني به چشم مي آيد.

حجت الاسلام يعقوبي يكي از اين كاستي ها را مسئله اجاره نشيني ادارات كل خراسان شمالي در ساختمان هاي خصوصي ذكر كرد و افزود: اين ادارات كل با اجاره نشيني در ساختمان ها و پرداخت اجاره هاي بالا از حساب بيت المال، سبب افزايش مبالغ اجاره در بجنورد شده و خانواده هاي مستاجر و فاقد مسكن را با مشكلات بزرگي روبرو كرده اند.

وی در خراسان شمالي با بيان اينكه اين مشكل مي بايست در طول هشت سال گذشته مرتفع مي شد، اظهار داشت: اگر در طول اين سال ها هر كدام از استانداران اين استان به يكي از مشكلات موجود توجه كرده و آن را حل مي كردند در حال حاضر شاهد وضعيت موجود نبوديم.

امام جمعه بجنورد اضافه كرد: اگر هر كدام از استانداران خراسان شمالي در طول مدت مديريت خود در اين استان به يكي از موضوعات كشاورزي، صنعت، ساخت و ساز و ... توجه دقيق مي كرد و آن را به سرانجامي مي رساند؛ هم اكنون خراسان شمالي در تمامي اين زمينه ها به رشد قابل قبولي رسيده بود.

حجت الاسلام يعقوبي با اشاره به اينكه متاسفانه هر كدام از استانداران خراسان شمالي، پروژه ها و طرح هاي مختلفي را آغاز كرده و بدون اينكه آن را به پايان برسانند، از اين استان خارج شده اند، تصريح كرد: اين مسئله سبب شده تا در حال حاضر پروژه هاي نيمه تمام زيادي در استان باقي بماند و بدين طريق سرمايه هاي ملي و استاني تضييع شود.

امام جمعه بجنورد عنوان كرد: در طول هشت سال گذشته مديريت در خراسان شمالي همواره به صورت ريلي نبوده است.

وي در پايان با اشاره به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، از مردم و مسئولين خواست تا در آستانه اين انتخابات بزرگ، با پيروي از رهنمون هاي رهبر معظم انقلاب، فضاي كشور را معتدل، آرام و دلنشين كنند.