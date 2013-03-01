به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه ۱۱ اسفند) در بازگشت از سفر خود و هیات پارلمانی کشورمان از هند در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج این سفر گفت: همانطور که مستحضرید در معیت نمایندگان مجلس به دعوت رئیس مجلس هند در سفری که به این کشور داشتیم در ۳ روز کاری تلاش کردیم که روابط پارلمانی را موفق به پیش ببریم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سفر تلاش کردیم افق کلانتری را در روابط دو کشور به وجود آوریم، افزود: در حوزه مسائل اقتصادی رایزنی‌هایی صورت گرفت و به همفکری‌هایی دست یافتیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران و هند می‌توانند از ابعاد مختلف به توسعه پایدار بیاندیشند، تصریح کرد: لازم بود در افق درازمدت‌تری با دوستان هندی خود رابطه داشته باشیم.

رییس مجلس با بیان اینکه نگاه‌های مقامات دوطرف به یکدیگر بسیار همگراست، تصریح کرد: در این سفر درباره مسائل جاری دو کشور و نیز حل و فصل مشکلات جاری مذاکراتی انجام شد.

لاریجانی با اشاره به طولانی بودن گفت‌وگوها اظهار کرد: در این سفر مذاکرات فرعی نیز از سوی هیات همراه اجرا شد که به تفاهمات منطقی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به توافق دو کشور در پروژه‌های استراتژیک مانند سرمایه‌گذاری در پروژه چابهار گفت: اجرای این پروژه به نفع ایران است.

نماینده مردم قم در مجلس نهم سپس به مذاکرات دوطرف در حوزه مبارزه با تروریسم اشاره و تصریح کرد: این مسئله از موضوعات مهم منطقه است و حساسیت‌های دو کشور درخصوص تروریست‌ها در این مذاکرات بررسی شد.

در این سفر محمد آشوری تازیانی عضو هیأت رئیسه مجلس، غلامرضا تاجگردون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد نماینده اقلیت زرتشتیان در مجلس و فاطمه آلیا عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و هند، لاریجانی را همراهی کردند.

لازم به ذکر است علی لاریجانی و هیات همراه در این سفر ضمن بازدید از برخی اماکن تاریخی و مقبره بزرگان کشور هند، با تعدادی از مقامات اجرایی این کشور مانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، جمعی از تجار و بازرگانان هندی، رهبران دینی، نخبگان دانشگاهی، مقام‌های پارلمانی این کشور مانند روسای مجالس نمایندگان و سنا با هدف بررسی راه‌های توسعه مناسبات دو کشور به خصوص در حوزه پارلمان و نیز بررسی حوادث منطقه‌ای و جهانی و همچنین با عده‌ای از دانشجویان ایرانی که در هند مشغول تحصیل هستند، دیدار و گفت‌وگو داشت.