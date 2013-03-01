به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه‌های امروز نمازجمعه دیر با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: خداوند به همه مومنان امر کرده است که مامور به انجام احسان به بهترین وجه نسبت به دیگران باشیم.

امام جمعه موقت دیر برگزاری رزمایش پیامبر اعظم هشت را نشان از اقتدار جمهوری اسلامی خواند و گفت: این رزمایش با هدف آمادگی دفاعی و توان نظامی با جدیدترین دستاوردهای نظامی آغاز شد و حامل پیام آمادگی مقابله با هرگونه تجاوزگری دشمن به کشور بود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به انتخابات آینده ریاست جمهوری و سفارش مقام معظم رهبری به مسئولان مبنی بر همدلی و وحدت و تاخیر سه ماهه لایحه بودجه سال 92 دولت و مجلس با همدلی و فقط با در نظر گرفتن منافع مردم و رفع گرانی ها لایحه را تصویب کنند.

حجت الاسلام بحرانی با اشاره به روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت: همه ما باید بدانیم که درختان به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسان‌ها تعلق دارند و این روز نشانه‌ای از اهمیت درختان در زندگی انسان‌ها است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به تقوای الهی افزود: در پرتو رعایت تقوای الهی است که انسان به سعادت دنیا و آخرت می‌رسد و در مواجه با تنگناها راه درست به او نشان داده می شود.