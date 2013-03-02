اجرای پروژه نظام حکومتی الگو با همکاری 7 دانشگاه در دانشگاه عالی دفاع ملی

ابراهیم حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کلان پروژه این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی یک کلان پروژه را از اوایل سال جاری و پس از تصویب در شورای عالی عتف در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این کلان پروژه که نام آن "نظام حکومتی الگو " است پس از تصویب در شورای عالی عتف، متشکل از 120 پروژه است که عنوان هر پروژه، تدوین تجربیات نظام در هر حوزه ای مثل بهداشت، فرهنگ و درمان و غیره است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه تعریف این پروژه، اظهار داشت: پس از تجمیع مطالعاتی که در حوزه های مختلف صورت می گیرد، در قالب یک مجموعه منسجم برای نگاه و پیش بینی آینده همچنین در اختیار یک مدل به کشورهای اسلامی، تدوین خواهد شد.

به گفته حسن بیگی دانشگاههای تهران، علامه، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، جامعه المصطفی در قم و چند دانشگاه دیگر از جمله همکاران دانشگاه عالی دفاع ملی در این کلان پروژه به شمار می آیند.

وی طول این پروژه را سه ساله اعلام کرد.

حسن بیگی همچنین در خصوص همکاری دانشگاه عالی دفاع ملی با سایر دستگاههای کشور در انجام پروژه های تحقیقاتی، گفت: همکاری این دانشگاه تنها در حوزه دفاع نیست و تحقیقات این دانشگاه مربوط به تمام بخشهای کشور و البته در حوزه های راهبردی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه عالی دفاع ملی از تمام بخشهای کشور دانشجو جذب می کند.