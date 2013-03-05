به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مسکن مهر ابتدا با تب و تاب خاصی در کشور آغاز و ضمن اینکه شادی خاصی را برای مردم بویژه قشر کم درآمد و مستاجر به همراه داشت با نظرات موافق و مخالف کارشناسان و نمایندگان مردم هم روبرو شد تا جایی که اثرات مثبت آن بر اثرات منفی غالب بود اما به نظر می رسد که نگاه فعلی با گذشته متفاوت باشد.



ساخت 95 هزار و 300 واحد سهم پرند از مسکن مهر



در این بین شهر جدید پرند نیز یکی از چند شهر جدیدی بود که برای اجرای این پروژه عظیم ملی انتخاب شد آن هم به صورت ویژه چنانچه پایتخت مسکن مهر کشور لقب گرفت و قرار شد از 420 هزار واحد عهده دار شهرهای جدید، نزدیک به 100 هزار واحد آن در این شهر ساخته و تحویل متقاضیان شود.



بر این اساس بود که در سال های 87 تا 88 مقدمات اجرای این پروژه ملی در شهر جدید پرند استارت خورد و قراردادهای ساخت با تعاونی ها، انبوه سازان داخلی و شرکت های خارجی به امضا رسید ضمن آنکه ثبت نامها از طریق تعاونی ها و بعدها در سال 90 از طریق شرکت عمران هم آغاز شد.



بدین ترتیب قرارداد ساخت 95 هزار و سیصد واحد از 420 هزار واحد شهرهای جدید به نام پرند ثبت شد و تا به امروز این نهضت عظیم ادامه دارد و مسئولان امر امیدوارند که بتوانند با تلاش خود و دستگاه های خدمت رسان این پروژه را تا پایان دولت به انجام رسانده و واحدهای مذکور را تحویل متقاضیان و مالکان بدهند.!



پیشرفت 91 هزار واحد تا مرحله اسکلت



مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند در تشریح آخرین وضعیت مسکن مهر این شهر به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز 91 هزار واحد از مسکن مهر پرند تا مرحله اسکلت پیش رفته و 89 هزار واحد آن به مرحله سقف رسیده است.



حبیب الله چاغروندی با بیان اینکه 81 هزار واحد پایان سفت کاری خود را پشت سرگذاشته است، افزود: نازک کاری 41 هزار و پانصد واحد از مسکن مهر پرند به اتمام رسیده است.



بهره برداری رسمی از 11 هزار واحد



وی با اشاره به واحدهای بهره برداری شده تا به امروز بیان داشت: خرداد 90 بیش از 1000 واحد و خرداد سال جاری 10 هزار واحد با حضور رئیس جمهور افتتاح و با تمامی امکانات تحویل متقاضیان شد.



این مقام مسئول با بیان اینکه 6 هزار واحد مسکونی دیگر با امکانات کامل آماده بهره برداری است، اظهار داشت: برخی از این واحدها تحویل مالکان شده و در آن ساکن هستند و آماده افتتاح رسمی است که امیدواریم همراه با 10 هزار واحد دیگر تا پایان اسفند و یا اوایل سال آینده در مجموع 16 هزار واحد با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسیده و تحویل مالکان شود.



اردیبهشت و خرداد سال آینده، نوبت تحویل بعدی



مدیر عامل شرکت عمران پرند از آمادگی دستگاه متبوع خود برای تحویل 16 هزار واحد تا پایان اسفند خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در اردیبهشت و خرداد سال آینده نیز با همت دستگاه های خدمت رسان آمادگی داریم تعدادی واحد دیگر را تحویل متقاضیان بدهیم.



چاغروندی با اشاره به اینکه حدود 70 تا 75 درصد کار در مسکن مهر پرند به انجام رسیده است، اضافه کرد: حجم کار بسیار بالا بوده و شبانه روزی کار می شود، تلاش بر این است تا پایان دولت کار جمع شده و پیش بینی ما این است که عمده این کار انجام شود و دستگاه های خدمات رسان باید کمک کنند و کارها را بموقع تحویل دهند و بعد از آن محوطه سازی انجام شده و واحد تحویل متقاضی شود.



تاخیر و خلف وعده در تحویل ها



بر اساس این گزارش در این بین اما ساخت واحدهای مذکور با نقد و انتقاداتی همراه بوده و عده ای از تاخیرها و خلف وعده ها در تحویل واحد می گویند و عده ای از اخذ پول های اضافی و برخی از کیفیت ها و عده ای هم از خرید و فروش می گویند.



عبدی یک از متقاضیان مسکن مهر به خبرنگار مهر گفت: من یکی از اعضای مسکن مهر در پرند هستم که در سال 89 در یکی از این شرکت ها ثبت نام کردم و در طول این دو سه سال بیش از 11 میلیون تومان پرداخت کرده ام.



وی با بیان اینکه شرکت سازنده تاکنون کاری انجام نداده و در دو نوبت حتی کار را تعطیل کرده ، افزود: چندین بار وعده داده اند که شهریور 90 تحویل می شود، بعد اسفند و بعد خرداد و تاکنون اسفندماه را پشت سر می گذاریم که خبری از تحویل واحد نیست.



غفاری که قول تحویل اسفند 91 را از مسئولان امر گرفته به خبرنگار مهر گفت: امروز که مراجعه کرده ام می گویند برو و خرداد 92 بیا در حالی که هیچ مشخصاتی از واحد مورد نظر خود ندارم و جواب تلفن ها هم داده نمی شود.



محمد پوزش هم که به شرکت عمران مراجعه کرده بود از شلوغی و تجمع متقاضیان گله مند بود و اظهار داشت: شهریور 91 قول تحویل داده اند و تاکنون هم واحد خود را بازدید نکرده ام و خبری از تحویل هم نیست.



خانمی که خود را طهماسب معرفی می کند و می گوید سرپرست خانوار هستم به خبرنگار مهر گفت: 5 سال است به دنبال مسکن مهر هستم و در تعاونی ها ثبت نام کرده ام، پاسخگویی ضعیف است، نظم نیست و تا آشنا یا پارتی نداشته باشی کارت پیش نمی رود حالا اگر وعده شان درست باشد قول خرداد 92 را داده اند.



تاخیرها ناشی از تامین زیرساخت ها و خدمات مطلوب است



مدیرعامل شرکت عمران پرند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:مسکن مهر بخشی از ساخت و ساز طبیعی کشور است که طراح آن مهندسان دارای پرونده و اشتغال به کار نظام مهندسی هستند و همچنین ناظران ساخت و سازها دارای پرونده بوده و پیمانکاران هم واجد شرایط لازم هستند.



چاغروندی ادامه داد: مصالح مسکن مهر تولید داخل و با استاندارد کشور هستند و مانند دیگر ساختمان ها ساخت و سازها با کیفیت ساخته می شوند و در کنار آن با وجود دولت به عنوان ناظر عالی کیفیت ها بیشتر می شود.



وی به حجم وسیع کار مسکن مهر در بیش از 4 میلیون واحد در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ممکن است نواقصی هم در این بین وجود داشته باشد که قابل پیش بینی و طبیعی است که باید به آنها توجه کرده و رفع شوند.



این مقام مسئول با اشاره به تاخیرها و خلف وعده ها در تحویل، اضافه کرد: با توجه به حجم بالای کار، انجام خدمات به نحو احسن و زمانبر بودن، تاخیرهایی صورت می گیرد که ناشی از تامین زیرساخت ها و خدمات مطلوب است و نمی توان در این خصوص تعجیل کرد چرا که باید واحد مطابق تاکید وزیر با تمامی امکانات و بدون نقص تحویل شود.



چاغروندی با بیان اینک خیلی از واحدها در ظرف زمانی مورد نظر تحویل شده اند، افزود: این پروژه عظیم قابل مقایسه با پروژه های دیگر نیست و این همت دولت را نشان می دهد و امیدوارم بتوانیم در اسرع وقت خدمات لازم را به مردم ارائه کنیم تا از ظرفیت ها بخوبی بهره مند شوند.



وی با اشاره به ممنوع بودن خرید و فروش مسکن مهر و مشکلات ثبت نامی برخی از متقاضیان گفت: ما مستقیما به مشکلات متقاضیان ثبت نامی از طرف عمران پاسخ می گوییم و چون تعاونی ها جایگاه حقوقی مستقلی دارند مجمع عمومی تعاونی ها باید در رفع مشکلات کمک کنند و ما نیز هر هفته با تعاونی ها جهت رفع مشکلات موجود جلسه داریم.

بر اساس این گزارش، جمعی از ساکنان مسکن مهر هم که از کیفیت کار راضی به نظر می رسیدند به خبرنگار مهر گفتند: خدا را شکر که با این طرح دولت صاحب خانه شدیم و در این وضعیت بد از بی خانمانی و مستاجری نجات یافتیم.



آنها با تاکید بر اینکه باید امکانات بیشتری برای مسکن مهر در نظر گرفته شود، اظهار داشتند: خیلی از مالکان به دلیل کمبود امکانات و سختی زندگی در این مکان منازل خود را اجاره داده اند و در فازهای اولیه زندگی می کنند.



خیز دلالان طماع برای خرید و فروش مسکن مهر



یکی از ساکنان با اشاره به رونق و گران شدن مسکن در پرند و افزایش متقاضی برای خرید به خبرنگار مهر گفت: روزانه شاهد هستیم که با وجود ممنوع بودن خرید و فروش مسکن مهر افرادی در فازهای مربوط به مسکن مهر پرسه می زنند و واحدها را در دفاتر محضری به خرید و فروش می رسانند.



وی تاکید کرد که دست اندرکاران باید به این موضوع رسیدگی کنند تا معلوم شود که این خرید و فروش ها قانونی بوده یا نه وگرنه با عاملان هرچه زودتر برخورد کنند و نگذارند افراد نیازمند ساده لوح به طمع سود بیشتر منازل خود را با تبلیغات منفی دلالان از دست بدهند.



به گزارش خبرنگار مهر، اکنون تعداد زیادی از کسانی که بی خانمان بوده و زمان زیادی را مستاجری می کردند، بی دغدغه زندگی بانشاطی را در هوایی پاک وسالم در واحدهای مسکونی مهر تجربه می کنند و چشم امید به امکانات بیشتر جهت یک زندگی آرام دارند.



جابجایی مسافران با 12 اتوبوس و 55 تاکسی



مدیر خدمات شهری شرکت عمران پرند در خصوص خدمات این شرکت در اراضی مسکن مهر به خبرنگار مهر گفت: این شرکت 100 هزار متر مربع زمین را از طریق مزایده با کاربری های فرهنگی، ورزشی، خدماتی، تجاری و درمانی از ابتدای سال جاری به اراضی مسکن مهر اختصاص داده است.



وحید صفرزاده افزود: تا آماده شدن تمامی این امکانات مردم هم اکنون جهت دریافت خدمات و رسیدگی به امور روزمره از طریق خدمات حمل و نقل توسط 12 دستگاه اتوبوس هر 10 تا 15 دقیقه یک بار به سمت پایانه و فازهای فعال شهر(صفر، یک و دو) تردد می کنند.



این مقام مسئول همچنین از فعالیت 55 دستگاه سواری تاکسی در اراضی مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: 35 دستگاه تاکسی و 20 دستگاه سواری شخصی در مسیر اراضی مهر به فازهای اولیه به کار حمل و نقل عمومی فعالیت دارند.



راه اندازی پنج بازار روز در اراضی مسکن مهر



وی با بیان اینکه هم اکنون 4 بازار روز در 4 نقطه از شهرک آفتاب راه اندازی شده و به مردم خدمات می دهد گفت: یک بازار روز دیگر بزودی در فاز 4 در راستای آماده شدن است.



صفرزاده بیان داشت: هم اکنون واحد خدمات شهری از شرکت عمران به اراضی مسکن مهر منتقل شده و از نزدیک به خدمت رسانی به شهروندان مشغول بوده و در ایجاد فضای سبز و امر نظافت و امور مربوط به خدمات شهری فعالیت می کند.



ساخت مدارس، مساجد و کلانتری در اراضی مسکن مهر



به گزارش خبرنگار مهر در بازدیدهای دوره ای وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پرند و با توجه به پیشرفت ساخت وساز واحدهای مسکن مهر دستور اجرای تاسیسات روبنایی مانند مساجد و مدارس به شرکت عمران پرند صادر شده تاهمزمان با پیشرفت وتکمیل واحدهای مسکن مهر سایر نیازهای متقاضیان نیز تامین شود.



در این راستا و در گام اول عملیات ساخت و ساز3 باب مسجد در شمال شهرک آفتاب پایان یافت، همچنین7مسجد دیگر با پیشرفت فیزیکی 90درصد همزمان با واگذاری انبوهی از واحدهای مسکن مهر تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.



در حال حاضر ساخت 14 مدرسه و مسجد در دستور کار بوده و درمانگاه و سالن‌های ورزشی، بیمارستان، فضاهای تجاری و سبز نیز توسط بخش خصوصی در حال ساخت است که با تحویل و تکمیل واحدها، خدمات روبنایی تکمیل می‌شوند تا مردم هنگام سکونت از حداقل امکانات بهره‌مند باشند.



بر اساس تفاهم نامه شرکت عمران با سازمان نوسازی مدارس استان تهران مقرر شد 14 باب مدرسه توسط عمران در اراضی مسکن مهر تا مرحله اجرای اسکلت و سقف انجام و جهت اجرای سفت کاری، نازک کاری و تکمیل تحویل سازمان نوسازی شود که هم اکنون تمامی این مدارس توسط شرکت عمران جهت تکمیل و بهره برداری به همراه 72 قطعه زمین جهت آماده کردن مدارس تحویل سازمان نوسازی شده است.



بر اساس این گزارش به منظور برقراری امنیت و آرامش در اراضی مسکن مهر با توجه به استقرار نزدیک به 30 هزار نفر، شرکت عمران با همکاری نیروی انتظامی غرب استان تهران اقدام به ساخت و تجهیز 7 کلانتری کرده است.



انتظار شهروندان توجه ویژه و بیشتر دولتمردان به پرند است



به گزارش خبرنگار مهر با وجود تلاش های شرکت عمران و دیگر دستگاه های خدمات رسان به نظر می رسد امکانات اولیه برای یک زندگی راحت برای شهروندان پرند بخصوص در اراضی مسکن مهر آنچنان که باید مهیا نیست.



در این بین شهروندان پرند خواستار نگاه ویژه مسئولان بخصوص دولت خدمتگزار به این شهر بوده تا امکاناتی نظیر درمانگاه ها، ساخت بیمارستان، راه اندازی بانک، فروشگاهها، توسعه حمل و نقل عمومی، راه اندازی بخشداری برای خدمات بیشتر به شهروندان و ... فراهم شود.



افزایش نظارت ها بر ساخت و ساز و رسیدگی به مشکلات متقاضیان مسکن مهر و تحویل بموقع واحدها، برخورد با دلالان مسکن بویژه در خرید و فروش مسکن مهر، جلوگیری از سوء استفاده ها و... از دیگر خواسته های مردم است که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند و در این امر تسریع بخشند.

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گزارش از احسان عربی مفرد