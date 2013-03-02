باشگاه آلومینیوم جریمه سنگینی را برای بازیکنان و کادر فنی در نظر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست سنگین 6 بر صفر تیم فوتبال آلومینیوم مقابل تیم فجر از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه دستغیب شیراز که باعث شد موقعیت این تیم در بین تیم های کاندیدای سقوط به رقابت های لیگ آزادگان متزلزل تر از گذشته شود.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم که این شکست را غیرقابل باور و مشکوک می داند از کسر 15 درصدی قرار داد بازیکنان و کادر فنی این تیم به خبرنگار مهر خبر داد و گفت: پیگیری می کنیم که چه بازیکنانی با برخی از آقایان که از باشگاه آلومینیوم کنار گذاشته شدند خط می گیرند و به صورت تعمدی باعث این شکست سنگین تیم شدند، اگر قرار به سقوط آلومینیوم باشد آنها را نابود خواهیم کرد.