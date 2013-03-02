رشد 57 میلیارد دلاری در بخش صادرات غیر نفتی/حمایت وزارت کشور از سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران در کرمان به حمایت های دولت از سرمایه گذاری های خارجی اشاره و آن را باعث رونق شهرها و ایجاد اشتغال در جامعه عنوان کرد.

وی گفت: در سال گذشته پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در دولت صورت گرفته بوده که امسال این رقم به هفت میلیارد دلار رسیده که 90 درصد آن محقق شده است.

محمد نجار به رشد 57 میلیارد دلاری ایران در بخش صادرات غیر نفتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران بالنده و با ظرفیت اقتصادی بالایی است.

وی گفت: در کرمان نیز ظرفیت های بالایی از جمله معادن پسته خرما و محصولات جالیزی است و این استان قطب صنعت و معدن است و ظرفیت های بالایی دارد که باید به فعلیت تبدیل شود و اثار باستانی ثبت شده زیادی دارد.

محمدنجار گفت: استان کرمان دارای 40 هزار هکتار کویر است که قابلیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در کشور و استان کرمان یادآور شد: با نگاه و دقت بالایی سرمایه گذاری می تواند با یک جهش بزرگ تبدیل به تولید ثروت شود.

محمد نجار یادآور شد: وزارت کشور از همه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران حمایت می کند.

وی یکی از دغدغه های دولتمردان در سطح کشور را جذب حمایت ها و سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: دشمنان با تحریم به دنبال فلج کردن اقتصاد ایران بودند ولی این تحریم ها یک فرصت برای ایران برای شناسایی استعدادها در کشور شد.

وزیر کشور همچنین به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره و آن را نشان هوشیاری مردم ایران و پیش زمینه ای برای حضور در انتخابات آتی ایران عنوان کرد.

